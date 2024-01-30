Экологи продолжают взыскивать с нефтяников ЯНАО миллионные убытки

Ямальская дочка «Роснефти» проиграла в суде иск на 22 млн рублей

Очередная утечка нефти произошла на Тарасовском месторождении в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Судебные тяжбы, связанные с разливом нефтепродуктов, возобновил Росприроднадзор с начала года в отношении ямальской дочки «Роснефти». Очередное решение Арбитражный суд ЯНАО вынес в пользу заявителей. Цена иска — 22 млн рублей, следует из данных банка судебных актов. Обжаловать решение компания может в течение месяца.

«Взыскать с ООО „РН-Пурнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. Размер — 22 061 915 рублей», — говорится в резолютивной части судебного решения, вынесенного в отношении нефтяной компании.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, очередная утечка нефтепродуктов произошла 21 февраля 2022 года на Тарасовском месторождении, которое находится в Пуровском районе на территории Пурпейского участкового лесничества в ЯНАО. Причина утечки — разгерметизация на нефтесборном трубопроводе. По данным экспертов, площадь загрязненных земель составила 1 959 кв. метров. Содержание загрязняющих веществ превышено в 35 раз.

Ранее, 24 января, Восьмой Арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу представителей «РН-Пурнефтегаз» на еще одно решение, вынесенное в пользу экологов. Суд постановил взыскать с ответчика 648 тысяч рублей за утечку нефти, которая произошла 20 марта 2022 года на том же месторождении. Нефтяники не согласились с расчетами ущерба лесному участку, который не относится к ООПТ. Но суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

ООО «РН-Пурнефтегаз» — общество группы ПАО «НК «Роснефть», ведет разработку месторождений углеводородов в ЯНАО. Границы деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз», как указывается на сайте «Роснефти», простираются на 300 км с востока на запад и на 210 км с севера на юг.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники рискуют получить многомиллионные штрафы. Большинство исков поданы Росприроднадзором.