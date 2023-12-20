Скандалы и претензии в бизнес-сообществе ЯНАО в 2023 году

В 2023 году предприниматели ЯНАО решали вопросы в судебном и внесудебном порядке

21 декабря 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

В текущем году бизнесмены решали вопросы не только за столом переговоров Фото: Марина Молдавская © URA.RU В ЯНАО в 2023 году крупные бизнесмены беспокоились о сохранности доходов от углеводородов, но у мелкого и среднего бизнеса также хватало проблем, которые они решали в судебном и внесудебном порядке. О скандалах и курьезах жизни в бизнес-среде читайте в материале URA.RU. Опальный олигарх и разгром приемной племянника Путина Бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был обвинен в неуплате налогов на сумму в 700 миллионов рублей еще в 2021 году. Несмотря на то, что суд приговорил бизнесмена к условному наказанию, с условием погашения задолженности, владелец компании «Роснефтегаз» сумел сохранить часть активов в округе. Летом бизнес сообщество взбудоражила информация, опубликованная в СМИ о разгроме общественной приемной общественника и политика Романа Путина, который приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину. Якобы разгромленная приемная располагалась в гостинице «Уренгой», принадлежащей опальному олигарху. Как позже рассказал Роман Путин корреспонденту агентства, информация об этом оказалась фейком, а гостиницей заинтересовалась федеральная налоговая служба, впрочем иск о банкротстве уже не работающего заведения не был удовлетворен Арбитражным судом ЯНАО. Топ-менеджер дочки «Газпрома» до сих пор числится в числе руководителей компании В текущем году городской суд Надыма приговорил к реальному сроку зама гендиректора «Газпром добыча Надым» по капитальному строительству Вячеслава Кима. Уголовный процесс, начавшийся в августе, привлек внимание бизнесменов и общественности, ведь Ким до самого приговора сохранял свою должность, несмотря на то, что фигурантом дела он стал еще в прошлом году. По данным следствия, он подозревался в покушении на мошенничество в размере девяти миллионов рублей. После вынесения приговора управленец был взят под стражу, однако на официальном сайте компании он до сих пор находится в числе руководителей. Нефтяники рискуют получить многомиллионные штрафы Первый осенний месяц ознаменовался большим количеством исков в Арбитражный суд ЯНАО в отношении нефтяной компании «РН-Пурнефтегаз», зарегистрированной в Губкинском. Большинство исков поданы Росприроднадзором, претензии которого к компании составляют десятки миллионов рублей. Часть исков была удовлетворена, некоторые претензии были отклонены, но большинство решений суд отложил до 2024 года. Слушания ждут нефтяников в январе и феврале. Дельцы пытались разобраться без суда, но стали фигурантами уголовных дел Случаи разбирательств между бизнесменами вне рамок правового поля также были зафиксированы на Ямале. На шесть лет уехал в колонию предприниматель из Нового Уренгоя, пытавшийся устранить конкурента. Он вызвал его на территорию промбазы, а после разрядил магазин пистолета ПМ в сторону соперника. Последний отчаянно уворачивался от пуль и сумел избежать серьезных ранений. А бизнесмен-киллер в августе получил место в колонии строгого режима. А в ноябре в Надымскую больницу был доставлен пациент с огнестрельным ранением грудной клетки, который вскоре умер. По горячим следам следователями был задержан покушавшийся на него человек с ранениями ног и туловища. По данным источников агентства, двое мелких бизнесменов не поделили между собой сферы влияния и устроили перестрелку из травматического оружия. Выстрел из непредназначенного для причинения смерти человеку ствола, стал фатальным для одного из них, а второй сядет за убийство. Какой бизнес делили дуэлянты, осталось неизвестным. Киностудия хотела взыскать 100 тысяч с умершей ноябрянки В июне киностудия «Союзмультфильм» подала иск на предпринимателя из Ноябрьска за использование в продукции бизнесвумен изображения персонажа, права на которые принадлежат студии. Иск был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. В результате изучения данных предпринимателя, журналист агентства выяснил, что указанная в претензии женщина скончалась, а ее предприятие было ликвидировано в 2022 году. После опубликованной информации, представителями «Союзмультфильм» иск был отозван. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО в 2023 году крупные бизнесмены беспокоились о сохранности доходов от углеводородов, но у мелкого и среднего бизнеса также хватало проблем, которые они решали в судебном и внесудебном порядке. О скандалах и курьезах жизни в бизнес-среде читайте в материале URA.RU. Бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был обвинен в неуплате налогов на сумму в 700 миллионов рублей еще в 2021 году. Несмотря на то, что суд приговорил бизнесмена к условному наказанию, с условием погашения задолженности, владелец компании «Роснефтегаз» сумел сохранить часть активов в округе. Летом бизнес сообщество взбудоражила информация, опубликованная в СМИ о разгроме общественной приемной общественника и политика Романа Путина, который приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину. Якобы разгромленная приемная располагалась в гостинице «Уренгой», принадлежащей опальному олигарху. Как позже рассказал Роман Путин корреспонденту агентства, информация об этом оказалась фейком, а гостиницей заинтересовалась федеральная налоговая служба, впрочем иск о банкротстве уже не работающего заведения не был удовлетворен Арбитражным судом ЯНАО. В текущем году городской суд Надыма приговорил к реальному сроку зама гендиректора «Газпром добыча Надым» по капитальному строительству Вячеслава Кима. Уголовный процесс, начавшийся в августе, привлек внимание бизнесменов и общественности, ведь Ким до самого приговора сохранял свою должность, несмотря на то, что фигурантом дела он стал еще в прошлом году. По данным следствия, он подозревался в покушении на мошенничество в размере девяти миллионов рублей. После вынесения приговора управленец был взят под стражу, однако на официальном сайте компании он до сих пор находится в числе руководителей. Первый осенний месяц ознаменовался большим количеством исков в Арбитражный суд ЯНАО в отношении нефтяной компании «РН-Пурнефтегаз», зарегистрированной в Губкинском. Большинство исков поданы Росприроднадзором, претензии которого к компании составляют десятки миллионов рублей. Часть исков была удовлетворена, некоторые претензии были отклонены, но большинство решений суд отложил до 2024 года. Слушания ждут нефтяников в январе и феврале. Случаи разбирательств между бизнесменами вне рамок правового поля также были зафиксированы на Ямале. На шесть лет уехал в колонию предприниматель из Нового Уренгоя, пытавшийся устранить конкурента. Он вызвал его на территорию промбазы, а после разрядил магазин пистолета ПМ в сторону соперника. Последний отчаянно уворачивался от пуль и сумел избежать серьезных ранений. А бизнесмен-киллер в августе получил место в колонии строгого режима. А в ноябре в Надымскую больницу был доставлен пациент с огнестрельным ранением грудной клетки, который вскоре умер. По горячим следам следователями был задержан покушавшийся на него человек с ранениями ног и туловища. По данным источников агентства, двое мелких бизнесменов не поделили между собой сферы влияния и устроили перестрелку из травматического оружия. Выстрел из непредназначенного для причинения смерти человеку ствола, стал фатальным для одного из них, а второй сядет за убийство. Какой бизнес делили дуэлянты, осталось неизвестным. В июне киностудия «Союзмультфильм» подала иск на предпринимателя из Ноябрьска за использование в продукции бизнесвумен изображения персонажа, права на которые принадлежат студии. Иск был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. В результате изучения данных предпринимателя, журналист агентства выяснил, что указанная в претензии женщина скончалась, а ее предприятие было ликвидировано в 2022 году. После опубликованной информации, представителями «Союзмультфильм» иск был отозван.