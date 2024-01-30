На родину оленеводов из ЯНАО, встречавшихся с Путиным, съедется политбомонд. Инсайд

В Пуровском районе ЯНАО пройдет выездное заседание двух региональных парламентов

31 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Депутаты ямальсокого заксобрания и Тюменской облдумы уже планируют командировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты парламентов ЯНАО и Тюменской области проведут совместное выездное заседание в Тарко-Сале. На мероприятие, совпадающее с Днем оленевода в Пуровском районе, который получил известность после встречи местной семьи Пяк с президентом Владимиром Путиным, ожидают ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, а также первого зампредседателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова, сообщают URA.RU инсайдеры в окружном политбомонде. «Инициаторами встречи выступили два бывших заместителя губернатора ЯНАО, ныне являющиеся депутатами — Ирина Соколова, представляющая интересы Ямала в Тюменской облдуме, и Наталия Фиголь, которая является сейчас вице-спикером ямальского заксо. Формально выездное заседание комитетов будет посвящено взаимодействию органов публичной власти с некоммерческими организациями», — поделился источник. После того как Владимир Путин пообщался с пуровскими оленеводами и пообещал постараться приехать в гости, популярность района возрастает с каждым днем. В пресс-службах Тюменской областной думы и законодательного собрания ЯНАО агентству уже подтвердили информацию о предстоящем заседании в Тарко-Сале. Представители губернатора Артюхова на вопрос корреспондента пояснили, что график главы региона на март пока не составлен. Ранее URA.RU рассказывало, что оленевод из Пуровского района Енкся Пяк пригласил президента Владимира Путина в ЯНАО покататься на оленях. После возвращения семьи оленеводов из Москвы с ними уже встретился глава района Антон Колодин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты парламентов ЯНАО и Тюменской области проведут совместное выездное заседание в Тарко-Сале. На мероприятие, совпадающее с Днем оленевода в Пуровском районе, который получил известность после встречи местной семьи Пяк с президентом Владимиром Путиным, ожидают ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, а также первого зампредседателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова, сообщают URA.RU инсайдеры в окружном политбомонде. «Инициаторами встречи выступили два бывших заместителя губернатора ЯНАО, ныне являющиеся депутатами — Ирина Соколова, представляющая интересы Ямала в Тюменской облдуме, и Наталия Фиголь, которая является сейчас вице-спикером ямальского заксо. Формально выездное заседание комитетов будет посвящено взаимодействию органов публичной власти с некоммерческими организациями», — поделился источник. После того как Владимир Путин пообщался с пуровскими оленеводами и пообещал постараться приехать в гости, популярность района возрастает с каждым днем. В пресс-службах Тюменской областной думы и законодательного собрания ЯНАО агентству уже подтвердили информацию о предстоящем заседании в Тарко-Сале. Представители губернатора Артюхова на вопрос корреспондента пояснили, что график главы региона на март пока не составлен. Ранее URA.RU рассказывало, что оленевод из Пуровского района Енкся Пяк пригласил президента Владимира Путина в ЯНАО покататься на оленях. После возвращения семьи оленеводов из Москвы с ними уже встретился глава района Антон Колодин.