Глава Шадринска Мокан лично поздравил экс-мэра Новикову с днем рождения. Фото

31 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мэр Антон Мокан рассказал о поздравлении в своем telegram-канале (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан лично поздравил бывшего руководителя города, отличника народного образования Людмилу Новикову. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Много теплых слов сегодня слышит в свой адрес почетный гражданин города Людмила Новикова. Убедился в этом лично, когда приехал к имениннице с поздравлениями. Восхищен ее энергией, оптимизмом и умением прогрессивно мыслить. Весь ее трудовой путь от педагога до главы администрации — это образец верного служения родному городу. И шадринцы это ценят», — сообщил Мокан. Новикова руководила Шадринском с 2014 по 2019 годы. Она была последним мэром города, которая стала руководителем с помощью прямых выборов. По истечению срока Новикова не стала участвовать в новых выборах. Антон Мокан лично приехал поздравить Людмилу Новикову Фото: telegram-канал Антона Мокана, https://t.me/anton_mokan/611

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан лично поздравил бывшего руководителя города, отличника народного образования Людмилу Новикову. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Много теплых слов сегодня слышит в свой адрес почетный гражданин города Людмила Новикова. Убедился в этом лично, когда приехал к имениннице с поздравлениями. Восхищен ее энергией, оптимизмом и умением прогрессивно мыслить. Весь ее трудовой путь от педагога до главы администрации — это образец верного служения родному городу. И шадринцы это ценят», — сообщил Мокан. Новикова руководила Шадринском с 2014 по 2019 годы. Она была последним мэром города, которая стала руководителем с помощью прямых выборов. По истечению срока Новикова не стала участвовать в новых выборах.