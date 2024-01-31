Глава Шадринска Мокан лично поздравил экс-мэра Новикову с днем рождения. Фото

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Заседание ЕР. Курган , мокан антон
Мэр Антон Мокан рассказал о поздравлении в своем telegram-канале (архивное фото) Фото:

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан лично поздравил бывшего руководителя города, отличника народного образования Людмилу Новикову. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Много теплых слов сегодня слышит в свой адрес почетный гражданин города Людмила Новикова. Убедился в этом лично, когда приехал к имениннице с поздравлениями. Восхищен ее энергией, оптимизмом и умением прогрессивно мыслить. Весь ее трудовой путь от педагога до главы администрации — это образец верного служения родному городу. И шадринцы это ценят», — сообщил Мокан.

Новикова руководила Шадринском с 2014 по 2019 годы. Она была последним мэром города, которая стала руководителем с помощью прямых выборов. По истечению срока Новикова не стала участвовать в новых выборах.

Антон Мокан лично приехал поздравить Людмилу Новикову
Антон Мокан лично приехал поздравить Людмилу Новикову
Фото:

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Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан лично поздравил бывшего руководителя города, отличника народного образования Людмилу Новикову. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Много теплых слов сегодня слышит в свой адрес почетный гражданин города Людмила Новикова. Убедился в этом лично, когда приехал к имениннице с поздравлениями. Восхищен ее энергией, оптимизмом и умением прогрессивно мыслить. Весь ее трудовой путь от педагога до главы администрации — это образец верного служения родному городу. И шадринцы это ценят», — сообщил Мокан. Новикова руководила Шадринском с 2014 по 2019 годы. Она была последним мэром города, которая стала руководителем с помощью прямых выборов. По истечению срока Новикова не стала участвовать в новых выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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