Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан лично поздравил бывшего руководителя города, отличника народного образования Людмилу Новикову. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Много теплых слов сегодня слышит в свой адрес почетный гражданин города Людмила Новикова. Убедился в этом лично, когда приехал к имениннице с поздравлениями. Восхищен ее энергией, оптимизмом и умением прогрессивно мыслить. Весь ее трудовой путь от педагога до главы администрации — это образец верного служения родному городу. И шадринцы это ценят», — сообщил Мокан.
Новикова руководила Шадринском с 2014 по 2019 годы. Она была последним мэром города, которая стала руководителем с помощью прямых выборов. По истечению срока Новикова не стала участвовать в новых выборах.
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