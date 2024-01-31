Доверенные лица Путина раскрыли, простят ли Киркорова и других участников «голой вечеринки» в РФ

Участников «голой вечеринки», у которых начались проблемы после мероприятия, простят. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
«У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости, скорее. У нас очень добрый и прощающий народ. Думаю, да, [участников „голой вечеринки“ простят]. Потому что все равно жалко», — заявил Иван Охлобыстин в разговоре с РИА Новости.
Народная артистка России Надежда Бабкина, которая тоже стала доверенным лицом Путина, также прокомментировал скандальное мероприятие. По ее словам, она не знает, вернется ли былая народная любовь к певцу Филиппу Киркорову и другим участникам мероприятия.
«Это пусть народ думает. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — высказалась Надежда Бабкина в разговоре с РИА Новости.
Нашумевшее мероприятие прошло в клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого у его участников начались проблемы с контрактами. Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая и организовала вечеринку, несколько раз подавали иск на миллиард рублей.
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