Доверенные лица Путина раскрыли, простят ли Киркорова и других участников «голой вечеринки» в РФ

Актер Охлобыстин: участников «голой вечеринки» простят, потому что их жалко

31 января 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Возвращение народной любви к Филиппу Киркорову зависит только от россиян, заявила Надежда Бабкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Участников «голой вечеринки», у которых начались проблемы после мероприятия, простят. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. «У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости, скорее. У нас очень добрый и прощающий народ. Думаю, да, [участников „голой вечеринки“ простят]. Потому что все равно жалко», — заявил Иван Охлобыстин в разговоре с РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина, которая тоже стала доверенным лицом Путина, также прокомментировал скандальное мероприятие. По ее словам, она не знает, вернется ли былая народная любовь к певцу Филиппу Киркорову и другим участникам мероприятия. «Это пусть народ думает. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — высказалась Надежда Бабкина в разговоре с РИА Новости. Нашумевшее мероприятие прошло в клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого у его участников начались проблемы с контрактами. Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая и организовала вечеринку, несколько раз подавали иск на миллиард рублей.

Участников «голой вечеринки», у которых начались проблемы после мероприятия, простят. Об этом заявил актер Иван Охлобыстин, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. «У нас добрый народ. Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости, скорее. У нас очень добрый и прощающий народ. Думаю, да, [участников „голой вечеринки“ простят]. Потому что все равно жалко», — заявил Иван Охлобыстин в разговоре с РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина, которая тоже стала доверенным лицом Путина, также прокомментировал скандальное мероприятие. По ее словам, она не знает, вернется ли былая народная любовь к певцу Филиппу Киркорову и другим участникам мероприятия. «Это пусть народ думает. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — высказалась Надежда Бабкина в разговоре с РИА Новости. Нашумевшее мероприятие прошло в клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого у его участников начались проблемы с контрактами. Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая и организовала вечеринку, несколько раз подавали иск на миллиард рублей.