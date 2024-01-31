Новый замглавы Кургана Медведев выехал на аварию в доме должников. Фото

31 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Новый замглавы Кургана разбирался в коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев, которого повысили до заместителя главы города, провел выездное совещание с представителями обслуживающих организаций в аварийном доме. В здании, где проживают много должников, произошел порыв. Принималось решение по ликвидации аварии. О выезде рассказали в пресс-службе городской администрации. «Департамент жилищно-коммунального хозяйства взял на контроль ситуацию с домом по улице Глинки, 18, где произошел порыв на внутридомовой системе отопления. На адрес сегодня выезжал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев», — сообщает telegram-канал администрации. В доме требуется заменить изношенные сети, однако провести ремонт невозможно из-за долгов жителей по содержанию дома в размере 1,6 млн рублей. Вместе с представителями «Водного союза» и УК «Прометей» Медведев обсудил план действий. Было решено прочистить канализацию, осушить подвал и начать работу по замене ветхих труб. Сети будут менять за счет средств субсидий, выделенных правительством «Прометею» на ремонт ветхих домов. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента ЖКХ города Роман Медведев обрел новый статус. Чиновник стал новым замглавы Кургана. Новый замглавы Кургана Роман Медведев провел совещание в доме с коммунальной аварией фото: администрация Кургана В доме по улице Глинки, где живет множество должников, прорвало трубы фото: администрация Кургана https://t.me/kurgancityru Чиновники устранят проблемы в доме на средства выделенной правительством субсидии фото: администрация Кургана https://t.me/kurgancityru

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев, которого повысили до заместителя главы города, провел выездное совещание с представителями обслуживающих организаций в аварийном доме. В здании, где проживают много должников, произошел порыв. Принималось решение по ликвидации аварии. О выезде рассказали в пресс-службе городской администрации. «Департамент жилищно-коммунального хозяйства взял на контроль ситуацию с домом по улице Глинки, 18, где произошел порыв на внутридомовой системе отопления. На адрес сегодня выезжал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев», — сообщает telegram-канал администрации. В доме требуется заменить изношенные сети, однако провести ремонт невозможно из-за долгов жителей по содержанию дома в размере 1,6 млн рублей. Вместе с представителями «Водного союза» и УК «Прометей» Медведев обсудил план действий. Было решено прочистить канализацию, осушить подвал и начать работу по замене ветхих труб. Сети будут менять за счет средств субсидий, выделенных правительством «Прометею» на ремонт ветхих домов. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента ЖКХ города Роман Медведев обрел новый статус. Чиновник стал новым замглавы Кургана.