Директора департамента ЖКХ Кургана Медведева повысили в должности

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Департамент ЖКХ. Курган, медведев роман
Роман Медведев возглавляет департамент ЖКХ Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

В администрации Кургана директору департамента ЖКХ, которым является Роман Медведев, присвоили статус заместителя главы города. Это решение 31 января на заседании приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Основное существенное изменение в структуру, то что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства будет иметь статус заместителя главы города. Считаю, что принятие такого решения наиболее актуально», — сообщил председатель гордумы Игорь Прозоров. Он объяснил, что сейчас необходимо повысить статус ответственного за сферу ЖКХ. Прозоров добавил, что это решение поддержала врио главы Анастасия Аргышева и компетентные органы.

Ранее в январе на должность замглавы был также назначен директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. В этом же месяце Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами, повысили до первого зама.

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В администрации Кургана директору департамента ЖКХ, которым является Роман Медведев, присвоили статус заместителя главы города. Это решение 31 января на заседании приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Основное существенное изменение в структуру, то что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства будет иметь статус заместителя главы города. Считаю, что принятие такого решения наиболее актуально», — сообщил председатель гордумы Игорь Прозоров. Он объяснил, что сейчас необходимо повысить статус ответственного за сферу ЖКХ. Прозоров добавил, что это решение поддержала врио главы Анастасия Аргышева и компетентные органы. Ранее в январе на должность замглавы был также назначен директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. В этом же месяце Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами, повысили до первого зама.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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