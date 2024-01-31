Директора департамента ЖКХ Кургана Медведева повысили в должности

Роман Медведев возглавляет департамент ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

В администрации Кургана директору департамента ЖКХ, которым является Роман Медведев, присвоили статус заместителя главы города. Это решение 31 января на заседании приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Основное существенное изменение в структуру, то что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства будет иметь статус заместителя главы города. Считаю, что принятие такого решения наиболее актуально», — сообщил председатель гордумы Игорь Прозоров. Он объяснил, что сейчас необходимо повысить статус ответственного за сферу ЖКХ. Прозоров добавил, что это решение поддержала врио главы Анастасия Аргышева и компетентные органы.

Ранее в январе на должность замглавы был также назначен директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. В этом же месяце Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами, повысили до первого зама.