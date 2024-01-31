Моор назвал ключевые задачи и вызовы экономики Тюменской области

Александр Моор: Тюменской области не хватает технопарка и грамотных специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
По словам Александра Моора, развитие технопарка «ДСК 500» даст серьезный импульс экономике региона Фото:

Одним из главных приоритетов развития экономики Тюменской области должно стать создание промышленного парка «ДСК 500». Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, передает с места ее проведения корреспондент URA.RU.

«Тюмень давно стала и должна оставаться научным и промышленным центром в сфере добычи и переработки углеводородов. Чтобы сохранить и развить этот статус, мы должны до ума довести проект промышленного инновационного технопарка», — отметил Моор.

По его словам, еще одним важным вызовом для тюменской экономики является дефицит профессиональных кадров. «Есть решения понятные, но они требуют времени, требуют трансформации системы образования. В этом плане большим шагом вперед станет строительство межвузовского кампуса», — отметил Моор.

Также он заявил, что предстоит решать задачу развития среднего профессионального образования. К этому делу глава региона намерен привлекать бизнес. «Необходимо, чтобы был сформирован конкретный запрос — какие нужны специалисты, какой квалификации. И плюс к этому — бизнес должен обеспечить прохождение производственных практик в тех условиях, в которых студенту в будущем предстоит работать», — передает корреспондент URA.RU слова Моора.

Ранее агентство рассказало о других заявлениях, прозвучавших во время пресс-конференции. В частности, Моор отметил, что вскоре в Тюмени построят новые досуговый центр и школу.

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Одним из главных приоритетов развития экономики Тюменской области должно стать создание промышленного парка «ДСК 500». Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, передает с места ее проведения корреспондент URA.RU. «Тюмень давно стала и должна оставаться научным и промышленным центром в сфере добычи и переработки углеводородов. Чтобы сохранить и развить этот статус, мы должны до ума довести проект промышленного инновационного технопарка», — отметил Моор. По его словам, еще одним важным вызовом для тюменской экономики является дефицит профессиональных кадров. «Есть решения понятные, но они требуют времени, требуют трансформации системы образования. В этом плане большим шагом вперед станет строительство межвузовского кампуса», — отметил Моор. Также он заявил, что предстоит решать задачу развития среднего профессионального образования. К этому делу глава региона намерен привлекать бизнес. «Необходимо, чтобы был сформирован конкретный запрос — какие нужны специалисты, какой квалификации. И плюс к этому — бизнес должен обеспечить прохождение производственных практик в тех условиях, в которых студенту в будущем предстоит работать», — передает корреспондент URA.RU слова Моора. Ранее агентство рассказало о других заявлениях, прозвучавших во время пресс-конференции. В частности, Моор отметил, что вскоре в Тюмени построят новые досуговый центр и школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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