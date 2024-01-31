Моор назвал ключевые задачи и вызовы экономики Тюменской области

Александр Моор: Тюменской области не хватает технопарка и грамотных специалистов

По словам Александра Моора, развитие технопарка «ДСК 500» даст серьезный импульс экономике региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одним из главных приоритетов развития экономики Тюменской области должно стать создание промышленного парка «ДСК 500». Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, передает с места ее проведения корреспондент URA.RU.

«Тюмень давно стала и должна оставаться научным и промышленным центром в сфере добычи и переработки углеводородов. Чтобы сохранить и развить этот статус, мы должны до ума довести проект промышленного инновационного технопарка», — отметил Моор.

По его словам, еще одним важным вызовом для тюменской экономики является дефицит профессиональных кадров. «Есть решения понятные, но они требуют времени, требуют трансформации системы образования. В этом плане большим шагом вперед станет строительство межвузовского кампуса», — отметил Моор.

Также он заявил, что предстоит решать задачу развития среднего профессионального образования. К этому делу глава региона намерен привлекать бизнес. «Необходимо, чтобы был сформирован конкретный запрос — какие нужны специалисты, какой квалификации. И плюс к этому — бизнес должен обеспечить прохождение производственных практик в тех условиях, в которых студенту в будущем предстоит работать», — передает корреспондент URA.RU слова Моора.

Ранее агентство рассказало о других заявлениях, прозвучавших во время пресс-конференции. В частности, Моор отметил, что вскоре в Тюмени построят новые досуговый центр и школу.