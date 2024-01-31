В Петербурге против дрона ВСУ впервые применили ЗРК «Триумф»: что это за вооружение, характеристики

«Фонтанка»: беспилотник над Санкт-Петербургом был сбит из ЗРК С-400 «Триумф»

31 января 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для защиты критически важных объектов от воздушных угроз Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Санкт-Петербурге впервые был использован С-400 «Триумф» для отражения атаки беспилотника. Дрон упал на территории компании «Невский мазут». Власти рассказали, что никто не пострадал, однако было зафиксировано возгорание цистерн. URA.RU рассказывает, что известно о падении беспилотника и насколько мощен ЗРК С-400 «Триумф». Где упал беспилотник ВСУ в Санкт-Петербурге После поражения дрон упал на территории промышленного объекта «Невский мазут», что привело к возгоранию цистерн. Пожар был оперативно ликвидирован местными службами МЧС. Очевидцы слышали громкий взрыв. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил падение дрона. В настоящее время проводятся следственные действия, а администрация города работает в тесном контакте с правоохранительными органами. По словам Беглова, значительно ущерба нанесено не было. По данным портала «Фонтанка», дрон был сбит при помощи ЗРК С-400 «Триумф». Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»: возможности ЗРК С-400 «Триумф» представляет собой систему ПВО нового поколения. Она предназначена для защиты критически важных объектов от воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты различного радиуса действия. Система способна функционировать в сложных метеорологических условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Комплекс разработан на базе предыдущих моделей С-300, но имеет улучшенные характеристики по эффективности и зоне покрытия. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции и до 12 пусковых установок с ракетами. «Триумф» способен интегрироваться в системы управления ПВО и осуществлять координацию с другими зенитными комплексами. Технические характеристики ЗРК «Триумф» Дальность обнаружения целей: до 600 км.

Количество трасс целей для сопровождения: до 300.

Максимальная скорость поражаемых целей: до 4800 м/с.

Количество целей для одновременного обстрела: до 36.

Количество ракет, наводимых одновременно: до 72.

Дальность поражения аэродинамических целей: 3—250 км.

Высота поражения аэродинамических целей: 0,01—27 км.

Дальность поражения баллистических целей: 5—60 км.

Высота поражения баллистических целей: 2—27 км.

Скорость перемещения комплекса: до 60 км/ч по дорогам, до 25 км/ч по местности.

Время развертывания/боевой готовности: 5/3 минуты.

Температурный диапазон эксплуатации: ±50 градусов.

Срок службы: до 20 лет для наземных средств, 15 лет для ракет. ЗРК «Триумф» также способен поражать наземные цели. Это значительно расширяет его функциональные возможности в современных условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге впервые был использован С-400 «Триумф» для отражения атаки беспилотника. Дрон упал на территории компании «Невский мазут». Власти рассказали, что никто не пострадал, однако было зафиксировано возгорание цистерн. URA.RU рассказывает, что известно о падении беспилотника и насколько мощен ЗРК С-400 «Триумф». После поражения дрон упал на территории промышленного объекта «Невский мазут», что привело к возгоранию цистерн. Пожар был оперативно ликвидирован местными службами МЧС. Очевидцы слышали громкий взрыв. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил падение дрона. В настоящее время проводятся следственные действия, а администрация города работает в тесном контакте с правоохранительными органами. По словам Беглова, значительно ущерба нанесено не было. По данным портала «Фонтанка», дрон был сбит при помощи ЗРК С-400 «Триумф». ЗРК С-400 «Триумф» представляет собой систему ПВО нового поколения. Она предназначена для защиты критически важных объектов от воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты различного радиуса действия. Система способна функционировать в сложных метеорологических условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Комплекс разработан на базе предыдущих моделей С-300, но имеет улучшенные характеристики по эффективности и зоне покрытия. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции и до 12 пусковых установок с ракетами. «Триумф» способен интегрироваться в системы управления ПВО и осуществлять координацию с другими зенитными комплексами. ЗРК «Триумф» также способен поражать наземные цели. Это значительно расширяет его функциональные возможности в современных условиях.