В Петербурге против дрона ВСУ впервые применили ЗРК «Триумф»: что это за вооружение, характеристики

В Санкт-Петербурге впервые был использован С-400 «Триумф» для отражения атаки беспилотника. Дрон упал на территории компании «Невский мазут». Власти рассказали, что никто не пострадал, однако было зафиксировано возгорание цистерн. URA.RU рассказывает, что известно о падении беспилотника и насколько мощен ЗРК С-400 «Триумф».
Где упал беспилотник ВСУ в Санкт-Петербурге
После поражения дрон упал на территории промышленного объекта «Невский мазут», что привело к возгоранию цистерн. Пожар был оперативно ликвидирован местными службами МЧС. Очевидцы слышали громкий взрыв.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил падение дрона. В настоящее время проводятся следственные действия, а администрация города работает в тесном контакте с правоохранительными органами. По словам Беглова, значительно ущерба нанесено не было. По данным портала «Фонтанка», дрон был сбит при помощи ЗРК С-400 «Триумф».
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»: возможности
ЗРК С-400 «Триумф» представляет собой систему ПВО нового поколения. Она предназначена для защиты критически важных объектов от воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты различного радиуса действия. Система способна функционировать в сложных метеорологических условиях и при активном радиоэлектронном противодействии.
Комплекс разработан на базе предыдущих моделей С-300, но имеет улучшенные характеристики по эффективности и зоне покрытия. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции и до 12 пусковых установок с ракетами. «Триумф» способен интегрироваться в системы управления ПВО и осуществлять координацию с другими зенитными комплексами.
Технические характеристики ЗРК «Триумф»
- Дальность обнаружения целей: до 600 км.
- Количество трасс целей для сопровождения: до 300.
- Максимальная скорость поражаемых целей: до 4800 м/с.
- Количество целей для одновременного обстрела: до 36.
- Количество ракет, наводимых одновременно: до 72.
- Дальность поражения аэродинамических целей: 3—250 км.
- Высота поражения аэродинамических целей: 0,01—27 км.
- Дальность поражения баллистических целей: 5—60 км.
- Высота поражения баллистических целей: 2—27 км.
- Скорость перемещения комплекса: до 60 км/ч по дорогам, до 25 км/ч по местности.
- Время развертывания/боевой готовности: 5/3 минуты.
- Температурный диапазон эксплуатации: ±50 градусов.
- Срок службы: до 20 лет для наземных средств, 15 лет для ракет.
ЗРК «Триумф» также способен поражать наземные цели. Это значительно расширяет его функциональные возможности в современных условиях.
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