В Петербурге против дрона ВСУ впервые применили ЗРК «Триумф»: что это за вооружение, характеристики

«Фонтанка»: беспилотник над Санкт-Петербургом был сбит из ЗРК С-400 «Триумф»
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ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для защиты критически важных объектов от воздушных угроз Фото:
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В Санкт-Петербурге впервые был использован С-400 «Триумф» для отражения атаки беспилотника. Дрон упал на территории компании «Невский мазут». Власти рассказали, что никто не пострадал, однако было зафиксировано возгорание цистерн. URA.RU рассказывает, что известно о падении беспилотника и насколько мощен ЗРК С-400 «Триумф».

Где упал беспилотник ВСУ в Санкт-Петербурге

После поражения дрон упал на территории промышленного объекта «Невский мазут», что привело к возгоранию цистерн. Пожар был оперативно ликвидирован местными службами МЧС. Очевидцы слышали громкий взрыв.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил падение дрона. В настоящее время проводятся следственные действия, а администрация города работает в тесном контакте с правоохранительными органами. По словам Беглова, значительно ущерба нанесено не было. По данным портала «Фонтанка», дрон был сбит при помощи ЗРК С-400 «Триумф».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»: возможности

ЗРК С-400 «Триумф» представляет собой систему ПВО нового поколения. Она предназначена для защиты критически важных объектов от воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты различного радиуса действия. Система способна функционировать в сложных метеорологических условиях и при активном радиоэлектронном противодействии.

Комплекс разработан на базе предыдущих моделей С-300, но имеет улучшенные характеристики по эффективности и зоне покрытия. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции и до 12 пусковых установок с ракетами. «Триумф» способен интегрироваться в системы управления ПВО и осуществлять координацию с другими зенитными комплексами.

Технические характеристики ЗРК «Триумф»

  • Дальность обнаружения целей: до 600 км.
  • Количество трасс целей для сопровождения: до 300.
  • Максимальная скорость поражаемых целей: до 4800 м/с.
  • Количество целей для одновременного обстрела: до 36.
  • Количество ракет, наводимых одновременно: до 72.
  • Дальность поражения аэродинамических целей: 3—250 км.
  • Высота поражения аэродинамических целей: 0,01—27 км.
  • Дальность поражения баллистических целей: 5—60 км.
  • Высота поражения баллистических целей: 2—27 км.
  • Скорость перемещения комплекса: до 60 км/ч по дорогам, до 25 км/ч по местности.
  • Время развертывания/боевой готовности: 5/3 минуты.
  • Температурный диапазон эксплуатации: ±50 градусов.
  • Срок службы: до 20 лет для наземных средств, 15 лет для ракет.

ЗРК «Триумф» также способен поражать наземные цели. Это значительно расширяет его функциональные возможности в современных условиях.

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В Санкт-Петербурге впервые был использован С-400 «Триумф» для отражения атаки беспилотника. Дрон упал на территории компании «Невский мазут». Власти рассказали, что никто не пострадал, однако было зафиксировано возгорание цистерн. URA.RU рассказывает, что известно о падении беспилотника и насколько мощен ЗРК С-400 «Триумф». После поражения дрон упал на территории промышленного объекта «Невский мазут», что привело к возгоранию цистерн. Пожар был оперативно ликвидирован местными службами МЧС. Очевидцы слышали громкий взрыв. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил падение дрона. В настоящее время проводятся следственные действия, а администрация города работает в тесном контакте с правоохранительными органами. По словам Беглова, значительно ущерба нанесено не было. По данным портала «Фонтанка», дрон был сбит при помощи ЗРК С-400 «Триумф». ЗРК С-400 «Триумф» представляет собой систему ПВО нового поколения. Она предназначена для защиты критически важных объектов от воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты различного радиуса действия. Система способна функционировать в сложных метеорологических условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Комплекс разработан на базе предыдущих моделей С-300, но имеет улучшенные характеристики по эффективности и зоне покрытия. Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции и до 12 пусковых установок с ракетами. «Триумф» способен интегрироваться в системы управления ПВО и осуществлять координацию с другими зенитными комплексами. ЗРК «Триумф» также способен поражать наземные цели. Это значительно расширяет его функциональные возможности в современных условиях.
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