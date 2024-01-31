Моор назвал охлаждение рынка недвижимости полезным для отрасли

Александр Моор: спад рынка недвижимости оздоровит строительный бизнес

Александр Моор заявил, что не верит в коллапс строительного рынка Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Небольшой спад на рынке недвижимости Тюменской области подействует на строительный бизнес отрезвляюще. Такое заявление во время пресс-конференции сделал губернатор региона Александр Моор, передает с места корреспондент URA.RU.

«Эксперты говорят про падение рынка на 30—50 процентов, что это коллапс, но я в это не верю. А сокращение рынка на 10% полезно, ведь когда рынок неконтролируемо растет, это помогает лучше прятать неэффективность», — заявил Моор.

В целом же, отметил Моор, затоваренности на рынке жилья в Тюменской области нет. При этом ощутимая часть рынка, связанная с индивидуальным строительством, даже не зависит от ипотеки и ключевой ставки Центробанка. «Мы построили 2,4 млн квадратных метров жилья за прошлый год. Почти половина — ИЖС. А из всего индивидуального строительства через ипотеку прошло лишь 10-12%», — передает корреспондент слова Моора.

Также глава региона отметил, что определенные опасения за строительный бизнес. Однако данные за январь, по его словам, показывают, что рынок пока не остыл. Ранее URA.RU рассказало, какие задачи Моор считает важнейшими для региональной экономики.