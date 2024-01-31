Губернатор Моор рассказал, почему в Тюмени подорожали яйца

Александр Моор: яйца в Тюмени подорожали из-за высокого спроса

Рост цен на яйца наблюдался по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Резкий рост спроса вызвал волну подорожания куриных яиц. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU.

«Цены на товары формируются из спроса и предложения. Проверка ФАС нарушений не выявила. Был резкий рост спроса со стороны населения. И производство не могло отреагировать таким резким объемом роста производства. Нельзя заставить курицу нести больше яиц», — рассказал Моор.

Губернатор отметил, что главная задача властей — прогнозировать подобные ситуации, а также находить оперативные пути решения. При этом, как заметил Моор, проблемы со спросом, дефицитом или, наоборот, с перенасыщением рынка очень деликатные и требуют более детального подхода.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость куриных яиц выросла на 16%. Средняя цена десятка по городу составляет 133 рубля.