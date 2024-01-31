Губернатор Моор рассказал, почему в Тюмени подорожали яйца

Александр Моор: яйца в Тюмени подорожали из-за высокого спроса
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , яйца, куриные яйца, десяток, кассета яиц
Рост цен на яйца наблюдался по всей стране Фото:

Резкий рост спроса вызвал волну подорожания куриных яиц. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU.

«Цены на товары формируются из спроса и предложения. Проверка ФАС нарушений не выявила. Был резкий рост спроса со стороны населения. И производство не могло отреагировать таким резким объемом роста производства. Нельзя заставить курицу нести больше яиц», — рассказал Моор.

Губернатор отметил, что главная задача властей — прогнозировать подобные ситуации, а также находить оперативные пути решения. При этом, как заметил Моор, проблемы со спросом, дефицитом или, наоборот, с перенасыщением рынка очень деликатные и требуют более детального подхода.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость куриных яиц выросла на 16%. Средняя цена десятка по городу составляет 133 рубля.

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Резкий рост спроса вызвал волну подорожания куриных яиц. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU. «Цены на товары формируются из спроса и предложения. Проверка ФАС нарушений не выявила. Был резкий рост спроса со стороны населения. И производство не могло отреагировать таким резким объемом роста производства. Нельзя заставить курицу нести больше яиц», — рассказал Моор. Губернатор отметил, что главная задача властей — прогнозировать подобные ситуации, а также находить оперативные пути решения. При этом, как заметил Моор, проблемы со спросом, дефицитом или, наоборот, с перенасыщением рынка очень деликатные и требуют более детального подхода. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость куриных яиц выросла на 16%. Средняя цена десятка по городу составляет 133 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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