В одном из тюменских супермаркетов упаковка из шести яиц категории СО (отборные — прим. ред.) продается за 75 рублей 90 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.
«Яйцо куриное, птицефабрика „Пышминская“. „Супервеликан“, СО, шесть штук: 75 рублей 90 копеек», — такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 12,6 рубля.
В Тюмени стоимость самого дорогого десятка яиц в Тюмени составляет 169 рублей. Средняя цена по городу — 133 рубля, или 13 рублей за одну штуку.
В середине декабря в Тюменской области были найдены яйца стоимостью 500 рублей. За такую цену продавали три десятка яиц в одной упаковке.
Ранее URA.RU делала подборку, где в Тюмени продают самые дешевые яйца. Минимальная стоимость десятка по городу — 97 рублей.
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