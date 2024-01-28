28 января 2024
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В Тюмени цена на яйца опустилась до 75 рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц
Цена 75 рублей указана за шесть яиц Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В одном из тюменских супермаркетов упаковка из шести яиц категории СО (отборные — прим. ред.) продается за 75 рублей 90 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное, птицефабрика „Пышминская“. „Супервеликан“, СО, шесть штук: 75 рублей 90 копеек», — такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 12,6 рубля.

В Тюмени стоимость самого дорогого десятка яиц в Тюмени составляет 169 рублей. Средняя цена по городу — 133 рубля, или 13 рублей за одну штуку.

В середине декабря в Тюменской области были найдены яйца стоимостью 500 рублей. За такую цену продавали три десятка яиц в одной упаковке.

Ранее URA.RU делала подборку, где в Тюмени продают самые дешевые яйца. Минимальная стоимость десятка по городу — 97 рублей.

Это самая минимальная цена, за которую продают яйца в Тюмени
Это самая минимальная цена, за которую продают яйца в Тюмени

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В одном из тюменских супермаркетов упаковка из шести яиц категории СО (отборные — прим. ред.) продается за 75 рублей 90 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Яйцо куриное, птицефабрика „Пышминская“. „Супервеликан“, СО, шесть штук: 75 рублей 90 копеек», — такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 12,6 рубля. В Тюмени стоимость самого дорогого десятка яиц в Тюмени составляет 169 рублей. Средняя цена по городу — 133 рубля, или 13 рублей за одну штуку. В середине декабря в Тюменской области были найдены яйца стоимостью 500 рублей. За такую цену продавали три десятка яиц в одной упаковке. Ранее URA.RU делала подборку, где в Тюмени продают самые дешевые яйца. Минимальная стоимость десятка по городу — 97 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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