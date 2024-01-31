На строительство детского сада в тюменском ЖК потратят полмиллиарда рублей

В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство детского сада в районе ЖК ‚Легенда парк‘ г. Тюмень“. Начальная цена — 487 миллионов рублей», — указано в документации.
Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест. В детском саду обустроят игровые площадки, видеонаблюдение, озеленят территорию.
Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени построят школу №7 и культурно-досуговый центр. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле.
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