На строительство детского сада в тюменском ЖК потратят полмиллиарда рублей

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, сон час, детские кровати
Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство детского сада в районе ЖК ‚Легенда парк‘ г. Тюмень“. Начальная цена — 487 миллионов рублей», — указано в документации.

Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест. В детском саду обустроят игровые площадки, видеонаблюдение, озеленят территорию.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени построят школу №7 и культурно-досуговый центр. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле.

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В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство детского сада в районе ЖК ‚Легенда парк‘ г. Тюмень“. Начальная цена — 487 миллионов рублей», — указано в документации. Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест. В детском саду обустроят игровые площадки, видеонаблюдение, озеленят территорию. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени построят школу №7 и культурно-досуговый центр. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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