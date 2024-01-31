На строительство детского сада в тюменском ЖК потратят полмиллиарда рублей

31 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство детского сада в районе ЖК ‚Легенда парк‘ г. Тюмень“. Начальная цена — 487 миллионов рублей», — указано в документации. Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест. В детском саду обустроят игровые площадки, видеонаблюдение, озеленят территорию. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени построят школу №7 и культурно-досуговый центр. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле.

В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство детского сада в районе ЖК ‚Легенда парк‘ г. Тюмень“. Начальная цена — 487 миллионов рублей», — указано в документации. Детский сад площадью 5880 квадратных метров рассчитан на 317 мест. В детском саду обустроят игровые площадки, видеонаблюдение, озеленят территорию. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени построят школу №7 и культурно-досуговый центр. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле.