Генпрокуратура заинтересовалась челябинской пенсионеркой, живущей в подвале

31 января 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Проверка организована по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области 31 января организовала проверку по нарушения прав 88-летней пенсионерки, которая живет в подвале многоквартирного дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева. «По поручению Зайцева организована проверка по информации из СМИ о пенсионерке, проживающей в подвале многоквартирного дома в Магнитогорске. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов соцзащиты и Социального фонда. При выявлении нарушений они будут незамедлительно устранены», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожилой женщине, которая вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. В подвал ей пришлось переехать 12 лет назад после потери дома.

Прокуратура Челябинской области 31 января организовала проверку по нарушения прав 88-летней пенсионерки, которая живет в подвале многоквартирного дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева. «По поручению Зайцева организована проверка по информации из СМИ о пенсионерке, проживающей в подвале многоквартирного дома в Магнитогорске. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов соцзащиты и Социального фонда. При выявлении нарушений они будут незамедлительно устранены», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожилой женщине, которая вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. В подвал ей пришлось переехать 12 лет назад после потери дома.