Генпрокуратура заинтересовалась челябинской пенсионеркой, живущей в подвале

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Проверка организована по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева Фото:

Прокуратура Челябинской области 31 января организовала проверку по нарушения прав 88-летней пенсионерки, которая живет в подвале многоквартирного дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.

«По поручению Зайцева организована проверка по информации из СМИ о пенсионерке, проживающей в подвале многоквартирного дома в Магнитогорске. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов соцзащиты и Социального фонда. При выявлении нарушений они будут незамедлительно устранены», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о пожилой женщине, которая вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. В подвал ей пришлось переехать 12 лет назад после потери дома.

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Прокуратура Челябинской области 31 января организовала проверку по нарушения прав 88-летней пенсионерки, которая живет в подвале многоквартирного дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева. «По поручению Зайцева организована проверка по информации из СМИ о пенсионерке, проживающей в подвале многоквартирного дома в Магнитогорске. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов соцзащиты и Социального фонда. При выявлении нарушений они будут незамедлительно устранены», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о пожилой женщине, которая вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. В подвал ей пришлось переехать 12 лет назад после потери дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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