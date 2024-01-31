Генпрокуратура заинтересовалась челябинской пенсионеркой, живущей в подвале

Прокуратура Челябинской области 31 января организовала проверку по нарушения прав 88-летней пенсионерки, которая живет в подвале многоквартирного дома. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.
«По поручению Зайцева организована проверка по информации из СМИ о пенсионерке, проживающей в подвале многоквартирного дома в Магнитогорске. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов соцзащиты и Социального фонда. При выявлении нарушений они будут незамедлительно устранены», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о пожилой женщине, которая вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. В подвал ей пришлось переехать 12 лет назад после потери дома.
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