Моор рассказал, почему тюменское правительство массово покидают топ-чиновники

Директорские кресла в тюменском правительстве пустуют из-за долгих проверок
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Подчиненные губернатора меняют место работы из-за жизненных обстоятельств Фото:

Увольнения нескольких директоров департаментов тюменского правительства связано с их жизненными решениями и обстоятельствами. А найти замену топовым чиновникам не получается быстро, так как кандидаты проходят много проверок. Об этом во время своей пресс-конференции рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Проблем [с кадрами в правительстве] нет, есть обычная жизнь. Люди приходят на работу, люди уходят. Это нормально. По нашему законодательству, чтобы назначить директора департамента, требуются определенные процедуры, так как должность связана с доступом к гостайне. Поэтому проверочные процедуры проводим не только мы. Быстро человека не назначишь», — пояснил Александр Моор.

Так губернатор прокомментировал тот факт, что в 2023 году со своих постов ушли несколько глав правительственных департаментов, а после эти ставки достаточно долго были свободными. Глава региона также добавил, что новых кандидатов на высокие должности проверяют на предмет их расходов и доходов, мест учебы и работы, городов и стран проживания.

Как ранее писало URA.RU, в 2023 году свои должности в Тюменской области покинули директор Центра занятости региона Оксана Астафьева, директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков, директор областного департамента науки и образования Дина Горковец. Причины на это были самые разные: от, по слухам, уголовных дел до перехода на новые должности.

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Увольнения нескольких директоров департаментов тюменского правительства связано с их жизненными решениями и обстоятельствами. А найти замену топовым чиновникам не получается быстро, так как кандидаты проходят много проверок. Об этом во время своей пресс-конференции рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Проблем [с кадрами в правительстве] нет, есть обычная жизнь. Люди приходят на работу, люди уходят. Это нормально. По нашему законодательству, чтобы назначить директора департамента, требуются определенные процедуры, так как должность связана с доступом к гостайне. Поэтому проверочные процедуры проводим не только мы. Быстро человека не назначишь», — пояснил Александр Моор. Так губернатор прокомментировал тот факт, что в 2023 году со своих постов ушли несколько глав правительственных департаментов, а после эти ставки достаточно долго были свободными. Глава региона также добавил, что новых кандидатов на высокие должности проверяют на предмет их расходов и доходов, мест учебы и работы, городов и стран проживания. Как ранее писало URA.RU, в 2023 году свои должности в Тюменской области покинули директор Центра занятости региона Оксана Астафьева, директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков, директор областного департамента науки и образования Дина Горковец. Причины на это были самые разные: от, по слухам, уголовных дел до перехода на новые должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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