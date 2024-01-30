Депутат Госдумы от ХМАО Завальный стал соавтором закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Депутат Завальный сравнил авторов фейков против ВС РФ с террористами

31 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный сравнил авторов фейков против ВС РФ с террористами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы от ХМАО Павел Завальный стал соавтором законопроекта о конфискации имущества за распространение фейков против Вооруженных сил России. Он заявил, что сейчас особое время и нужна консолидация всех здравых сил, а любая дискредитация вооруженных сил и страны вообще в этих условиях неприемлема. Завальный в беседе с URA.RU назвал авторов фейков о ВС РФ моральными террористами. «Люди заработали или зарабатывают деньги здесь, а потом эти вечеринки непонятные проводят. Все возмущались и не понимали, почему к тем, кто хуже предателей, не принимаются никакие меры. Это хуже, чем террористы, это моральные террористы», — пояснил Завальный принятие законопроекта. Депутат уточнил, что лишать имущества будут по решению суда, чтобы избежать наказания невиновных. «Конечно, возможны подделки, подставы. Но никто без суда не будет конфисковать имущество. Вся конфискация будет проходить строго после решения суда», — сообщил Завальный. Также он отметил, что сейчас, после принятия закона о конфискации имущества за фейки, Госдума пока не работает над иными ужесточающими ответственность мерами. «Этот вопрос долго рассматривался, решение было непростое. Нужно было понять, в какой форме, в каком виде должна быть ответственность. Другого усиления ответственности пока нет. Нужно, чтобы люди понимали, что они должны отвечать перед своей страной, перед обществом», — заметил парламентарий. Ранее URA.RU писало о том, что Госдума приняла законопроект о конфискации активов за фейки единогласно на пленарном заседании 31 января 2024 года. Новая норма права позволяет изымать денежные средства, ценности и имущество, используемые или предназначенные для финансирования незаконной деятельности, орудия преступления, а также лишать почетных званий за деятельность, подрывающую устои страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы от ХМАО Павел Завальный стал соавтором законопроекта о конфискации имущества за распространение фейков против Вооруженных сил России. Он заявил, что сейчас особое время и нужна консолидация всех здравых сил, а любая дискредитация вооруженных сил и страны вообще в этих условиях неприемлема. Завальный в беседе с URA.RU назвал авторов фейков о ВС РФ моральными террористами. «Люди заработали или зарабатывают деньги здесь, а потом эти вечеринки непонятные проводят. Все возмущались и не понимали, почему к тем, кто хуже предателей, не принимаются никакие меры. Это хуже, чем террористы, это моральные террористы», — пояснил Завальный принятие законопроекта. Депутат уточнил, что лишать имущества будут по решению суда, чтобы избежать наказания невиновных. «Конечно, возможны подделки, подставы. Но никто без суда не будет конфисковать имущество. Вся конфискация будет проходить строго после решения суда», — сообщил Завальный. Также он отметил, что сейчас, после принятия закона о конфискации имущества за фейки, Госдума пока не работает над иными ужесточающими ответственность мерами. «Этот вопрос долго рассматривался, решение было непростое. Нужно было понять, в какой форме, в каком виде должна быть ответственность. Другого усиления ответственности пока нет. Нужно, чтобы люди понимали, что они должны отвечать перед своей страной, перед обществом», — заметил парламентарий. Ранее URA.RU писало о том, что Госдума приняла законопроект о конфискации активов за фейки единогласно на пленарном заседании 31 января 2024 года. Новая норма права позволяет изымать денежные средства, ценности и имущество, используемые или предназначенные для финансирования незаконной деятельности, орудия преступления, а также лишать почетных званий за деятельность, подрывающую устои страны.