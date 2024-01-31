Активисты из ХМАО получили приглашение на Всемирный фестиваль молодежи

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
Всемирный фестиваль молодежи состоится в марте в «Сириусе» Фото:

Активисты из Нижневартовского района ХМАО Алексей Аверин и Виктория Глушко получили приглашения на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

«Активисты из Нижневартовского района Алексей Аверин и Виктория Галушко поедут этой весной на самое масштабное молодежное событие в мире — Всемирный фестиваль молодежи. Они прошли отбор среди более чем 300 тысяч конкурсантов», — отметили в пресс-службе.

Алексей Аверин — специалист по работе с молодежью, художественный руководитель Дома культуры и депутат Совета депутатов сельского поселения Вата Нижневартовского района. Виктория Галушко из Излучинска, она студентка НВГУ и лаборант учреждения дополнительного образования «Спектр». Оба участника фестиваля занимаются волонтерской деятельностью.

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 000 молодых лидеров их разных сфер деятельности и подростки из детских объединений. Мероприятие пройдет в марте на базе на «Сириуса» в Сочи. В рамках фестивальной программы пройдут познавательные марафоны и форумы, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО состоялся региональный фестиваль культуры народов Севера. Он собрал на своей площадке лучшие национальные коллективы округа.

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Активисты из Нижневартовского района ХМАО Алексей Аверин и Виктория Глушко получили приглашения на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Нижневартовского района. «Активисты из Нижневартовского района Алексей Аверин и Виктория Галушко поедут этой весной на самое масштабное молодежное событие в мире — Всемирный фестиваль молодежи. Они прошли отбор среди более чем 300 тысяч конкурсантов», — отметили в пресс-службе. Алексей Аверин — специалист по работе с молодежью, художественный руководитель Дома культуры и депутат Совета депутатов сельского поселения Вата Нижневартовского района. Виктория Галушко из Излучинска, она студентка НВГУ и лаборант учреждения дополнительного образования «Спектр». Оба участника фестиваля занимаются волонтерской деятельностью. Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 000 молодых лидеров их разных сфер деятельности и подростки из детских объединений. Мероприятие пройдет в марте на базе на «Сириуса» в Сочи. В рамках фестивальной программы пройдут познавательные марафоны и форумы, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО состоялся региональный фестиваль культуры народов Севера. Он собрал на своей площадке лучшие национальные коллективы округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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