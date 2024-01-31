Два жителя Челябинской области вернулись домой из украинского плена

Два жителя Челябинской области — из Магнитогорска и Копейска — 31 января вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщает региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«К нашему большому счастью, обмены пленными продолжаются, и сегодня в числе 195 российских военнослужащих, которые вернулись на Родину, двое южноуральцев из Магнитогорска и Копейска. В плену военнослужащие находились с июля-августа 2023 года», — написала Сударенко в своем telegram-канале.
Сударенко от лица родственников военнослужащих выразила признательность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Министерству обороны РФ за то, что челябинские бойцы смогли вернуться к своим семьям. Как отметила омбудсмен, с начала СВО удалось вернуть из плена 25 жителей Челябинской области.
31 января с территории Украины на родину вернулись 195 российских бойцов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.