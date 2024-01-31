Стало известно, в какие пермские города вернутся пленные бойцы

Пленные бойцы вернутся в шесть городов Пермского края

31 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Обмен пленными состоялся 31 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленные бойцы с СВО вернутся в шесть пермских городов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Восемь наших ребят, по предварительной информации, вернулись на Родину из украинского плена в числе 195 военнослужащих из разных регионов. Это бойцы из Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского, Добрянки, от родственников которых поступали обращения в мой адрес», — написал Сапко. Он добавил, что важную роль в возвращении пленных на родину сыграла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и соответствующие федеральные структуры. Ранее стало известно, что 31 декабря в ходе обмена пленными в Россию вернулись восемь пермяков. Это рекордное количество за все время с начала СВО.

Пленные бойцы с СВО вернутся в шесть пермских городов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Восемь наших ребят, по предварительной информации, вернулись на Родину из украинского плена в числе 195 военнослужащих из разных регионов. Это бойцы из Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского, Добрянки, от родственников которых поступали обращения в мой адрес», — написал Сапко. Он добавил, что важную роль в возвращении пленных на родину сыграла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и соответствующие федеральные структуры. Ранее стало известно, что 31 декабря в ходе обмена пленными в Россию вернулись восемь пермяков. Это рекордное количество за все время с начала СВО.