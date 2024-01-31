Стало известно, в какие пермские города вернутся пленные бойцы

Пленные бойцы вернутся в шесть городов Пермского края
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Обмен пленными состоялся 31 января Фото:
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Пленные бойцы с СВО вернутся в шесть пермских городов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Восемь наших ребят, по предварительной информации, вернулись на Родину из украинского плена в числе 195 военнослужащих из разных регионов. Это бойцы из Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского, Добрянки, от родственников которых поступали обращения в мой адрес», — написал Сапко.

Он добавил, что важную роль в возвращении пленных на родину сыграла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и соответствующие федеральные структуры. Ранее стало известно, что 31 декабря в ходе обмена пленными в Россию вернулись восемь пермяков. Это рекордное количество за все время с начала СВО.

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Пленные бойцы с СВО вернутся в шесть пермских городов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Восемь наших ребят, по предварительной информации, вернулись на Родину из украинского плена в числе 195 военнослужащих из разных регионов. Это бойцы из Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского, Добрянки, от родственников которых поступали обращения в мой адрес», — написал Сапко. Он добавил, что важную роль в возвращении пленных на родину сыграла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и соответствующие федеральные структуры. Ранее стало известно, что 31 декабря в ходе обмена пленными в Россию вернулись восемь пермяков. Это рекордное количество за все время с начала СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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