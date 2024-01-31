Рекордное число пленных пермяков вернулось домой в ходе обмена

Восемь пермяков вернулись домой из украинского плена

Пермяков ждут домой из плена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Восемь военнослужащих из Пермского края, по предварительным данным, должны вернуться домой в ходе обмена пленными 31 января. Такой информацией с URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Это максимальное количество за все время с начала СВО.

«Сегодня прошел обмен пленными по схеме 195 на 195. По предварительной информации, в списках должно быть восемь наших пермяков, от родственников которых поступило обращение в адрес уполномоченного. Обмен пленными является важной гуманитарной миссией, надеюсь, наши ребята скоро вернутся домой!» — рассказал Игорь Сапко.

Омбудсмен уточнил URA.RU, что экс-мэра Чайковского Алексея Третьякова нет среди тех, кто вернулся домой. Ранее агентство сообщало, что пермяки стали чаще появляться в списках пропавших без вести и попавших в плен. Последний обмен был сорван по вине ВСУ: они сбили самолет со своими военнослужащими