Рекордное число пленных пермяков вернулось домой в ходе обмена

Восемь пермяков вернулись домой из украинского плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждут домой из плена Фото:

Восемь военнослужащих из Пермского края, по предварительным данным, должны вернуться домой в ходе обмена пленными 31 января. Такой информацией с URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Это максимальное количество за все время с начала СВО.

«Сегодня прошел обмен пленными по схеме 195 на 195. По предварительной информации, в списках должно быть восемь наших пермяков, от родственников которых поступило обращение в адрес уполномоченного. Обмен пленными является важной гуманитарной миссией, надеюсь, наши ребята скоро вернутся домой!» — рассказал Игорь Сапко.

Омбудсмен уточнил URA.RU, что экс-мэра Чайковского Алексея Третьякова нет среди тех, кто вернулся домой. Ранее агентство сообщало, что пермяки стали чаще появляться в списках пропавших без вести и попавших в плен. Последний обмен был сорван по вине ВСУ: они сбили самолет со своими военнослужащими

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Восемь военнослужащих из Пермского края, по предварительным данным, должны вернуться домой в ходе обмена пленными 31 января. Такой информацией с URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Это максимальное количество за все время с начала СВО. «Сегодня прошел обмен пленными по схеме 195 на 195. По предварительной информации, в списках должно быть восемь наших пермяков, от родственников которых поступило обращение в адрес уполномоченного. Обмен пленными является важной гуманитарной миссией, надеюсь, наши ребята скоро вернутся домой!» — рассказал Игорь Сапко. Омбудсмен уточнил URA.RU, что экс-мэра Чайковского Алексея Третьякова нет среди тех, кто вернулся домой. Ранее агентство сообщало, что пермяки стали чаще появляться в списках пропавших без вести и попавших в плен. Последний обмен был сорван по вине ВСУ: они сбили самолет со своими военнослужащими
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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