Каким будет итоговый список кандидатов в президенты РФ

ЦИК РФ завершил прием документов от кандидатов в президенты

31 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В течение 10 дней ЦИК завершит регистрацию последних кандидатов в президенты РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов и подписей избирателей от претендентов на участие в выборах президента России. Решение о регистрации кандидатов она примет в течение 10 дней К вечеру 31 января в общей сложности в ЦИК все необходимые документы принесли восемь участников избирательной кампании. Четверо из них, включая действующего президента Владимира Путина, уже получили статус зарегистрированных кандидатов. Какие документы должны подать в ЦИК кандидаты в президенты Кандидаты на пост президента РФ должны представить в ЦИК перечень из 58 форм документов. Также они должны принести подписи избирателей в свою поддержку из разных регионов страны. От сбора подписей по закону освобождены партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди». Представители остальных партий для регистрации должны сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысячи на регион). Самовыдвиженцам надо собрать не менее 300 тысяч подписей (не более 7,5 тысячи на регион). ЦИК будет проверять не менее 20% от представленных подписей, в них допускается только 5% брака. Какие кандидаты сдали документы в ЦИК В конце декабря председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, но к вечеру 31 января в предвыборной гонке остались только восемь. К этому моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: зампреда Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова;

самовыдвиженца Владимира Путина;

депутата Госдумы и руководителя ЛДПР Леонид Слуцкого;

депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова. 28 января подписи в ЦИК сдал лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Сейчас они проходят проверку. Новость по теме Кандидаты в президенты-2024: личная жизнь, биография 30 января подписи в ЦИК принес лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, но сразу же снял свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. На президентских выборах в 2018 году Бабурин занял последнее место, набрав 0,65% голосов. Утром 31 января подписи в ЦИК принес председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, но позже тоже снял свою кандидатуру из-за иностранного счета, который он не успел закрыть. Богданов участвовал в президентских выборах в 2008 году и занял последнее место с результатом 1,3% голосов. Также 31 января подписи в ЦИК принес выдвиженец от партии «Гражданская инициатива», муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. В этой кампании Надеждин стал первым политиком, публично заявившем о намерении участвовать в президентских выборах. После него в ЦИК приехал блогер Анатолий Баташев, называющий себя «экологом, писателем, зеленым либеральным политиком». Он планировал участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не смог собрать подписи. В результате Баташев снял свою кандидатуру, а журналистам пояснил, что таким решением сохранил 10 сосен, которые могли бы быть потрачены на печать подписных листов. Последней в ЦИК свои подписи привезла 39-летняя бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских. Она планировала участвовать как самовыдвиженец и должна была собрать 300 тысяч подписей. Журналисты увидели у нее всего три коробки с подписями (Борис Надеждин привез более 20 коробок, чтобы вместить 100 тысяч подписей). Этого очевидно недостаточно для ее регистрации, но о выходе из предвыборной гонки она лично не заявляла. Не дошла до Центризбиркома выдвинутая Демократической партией России молодая мама из Тамбова Ирина Свиридова. Утром она уведомила комиссию, что не будет продолжать участие в кампании. Как будет выглядеть итоговый бюллетень на выборах 15—17 марта Если ЦИК не найдет ошибок в документах и подписях Малинковича и Надеждина, то в итоговый список зарегистрированных кандидатов войдут шесть человек: Владислав Даванков («Новые люди»);

Сергей Малинкович («Коммунисты России»);

Борис Надеждин («Гражданская инициатива»);

Владимир Путин (самовыдвижение);

Леонид Слуцкий (ЛДПР);

Николай Харитонов (КПРФ). Однако, по мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, вероятнее всего, в марте в избирательных бюллетенях россияне увидят только четыре фамилии. «Это те кандидаты, которые уже зарегистрированы (Даванков, Путин, Слуцкий, Харитонов)», — пояснил Минченко. По словам эксперта, это связано с тем, что сбор подписей в свою поддержку с соблюдением всех формальностей — сложный и трудоемкий процесс, требующий серьезной организационной структуры. «Я думаю, что из кандидатов, по которым пока нет решения, наиболее разветвленная сеть есть у „Коммунистов России“, поэтому с вероятностью 20% Малинковичу удалось собрать нужное количество подписей. Но с вероятностью 80% в бюллетене будет четыре фамилии», — резюмировал Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов и подписей избирателей от претендентов на участие в выборах президента России. Решение о регистрации кандидатов она примет в течение 10 дней К вечеру 31 января в общей сложности в ЦИК все необходимые документы принесли восемь участников избирательной кампании. Четверо из них, включая действующего президента Владимира Путина, уже получили статус зарегистрированных кандидатов. Кандидаты на пост президента РФ должны представить в ЦИК перечень из 58 форм документов. Также они должны принести подписи избирателей в свою поддержку из разных регионов страны. От сбора подписей по закону освобождены партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди». Представители остальных партий для регистрации должны сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысячи на регион). Самовыдвиженцам надо собрать не менее 300 тысяч подписей (не более 7,5 тысячи на регион). ЦИК будет проверять не менее 20% от представленных подписей, в них допускается только 5% брака. В конце декабря председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, но к вечеру 31 января в предвыборной гонке остались только восемь. К этому моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: 28 января подписи в ЦИК сдал лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Сейчас они проходят проверку. 30 января подписи в ЦИК принес лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, но сразу же снял свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. На президентских выборах в 2018 году Бабурин занял последнее место, набрав 0,65% голосов. Утром 31 января подписи в ЦИК принес председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, но позже тоже снял свою кандидатуру из-за иностранного счета, который он не успел закрыть. Богданов участвовал в президентских выборах в 2008 году и занял последнее место с результатом 1,3% голосов. Также 31 января подписи в ЦИК принес выдвиженец от партии «Гражданская инициатива», муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. В этой кампании Надеждин стал первым политиком, публично заявившем о намерении участвовать в президентских выборах. После него в ЦИК приехал блогер Анатолий Баташев, называющий себя «экологом, писателем, зеленым либеральным политиком». Он планировал участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не смог собрать подписи. В результате Баташев снял свою кандидатуру, а журналистам пояснил, что таким решением сохранил 10 сосен, которые могли бы быть потрачены на печать подписных листов. Последней в ЦИК свои подписи привезла 39-летняя бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских. Она планировала участвовать как самовыдвиженец и должна была собрать 300 тысяч подписей. Журналисты увидели у нее всего три коробки с подписями (Борис Надеждин привез более 20 коробок, чтобы вместить 100 тысяч подписей). Этого очевидно недостаточно для ее регистрации, но о выходе из предвыборной гонки она лично не заявляла. Не дошла до Центризбиркома выдвинутая Демократической партией России молодая мама из Тамбова Ирина Свиридова. Утром она уведомила комиссию, что не будет продолжать участие в кампании. Если ЦИК не найдет ошибок в документах и подписях Малинковича и Надеждина, то в итоговый список зарегистрированных кандидатов войдут шесть человек: Однако, по мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, вероятнее всего, в марте в избирательных бюллетенях россияне увидят только четыре фамилии. По словам эксперта, это связано с тем, что сбор подписей в свою поддержку с соблюдением всех формальностей — сложный и трудоемкий процесс, требующий серьезной организационной структуры. «Я думаю, что из кандидатов, по которым пока нет решения, наиболее разветвленная сеть есть у „Коммунистов России“, поэтому с вероятностью 20% Малинковичу удалось собрать нужное количество подписей. Но с вероятностью 80% в бюллетене будет четыре фамилии», — резюмировал Минченко.