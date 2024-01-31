Сына участника СВО, поступившего в МФТИ с самым низким баллом, отчислили

Сын участника спецоперации, который поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самыми низкими в истории баллами по ЕГЭ, отчислен из вуза. Он признался, что у него не хватает сил на обучение.
«Первые полтора месяца молодой человек исправно посещал занятия, но потом заболел и многое пропустил. 30 января его отчислили официально», — передает «Лента.ру». Бывший студент заявил, что у него не хватает сил учиться. На данный момент он уже ищет новое призвание в жизни.
Отмечается, что в вуз молодой человек прошел с 127 баллами по итогам ЕГЭ. У него было 70 баллов по математике, 57 баллов по русскому языку и 66 по физике. Но результаты последнего экзамена не были зачтены. Из-за льгот, которые полагаются семьям участников СВО, молодой человек стал студентом МФТИ.
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