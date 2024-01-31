Сына участника СВО, поступившего в МФТИ с самым низким баллом, отчислили

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учебник, подготовка, студенты, сессия
По словам бывшего студента, у него не хватило сил на учебу Фото:

Сын участника спецоперации, который поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самыми низкими в истории баллами по ЕГЭ, отчислен из вуза. Он признался, что у него не хватает сил на обучение.

«Первые полтора месяца молодой человек исправно посещал занятия, но потом заболел и многое пропустил. 30 января его отчислили официально», — передает «Лента.ру». Бывший студент заявил, что у него не хватает сил учиться. На данный момент он уже ищет новое призвание в жизни.

Отмечается, что в вуз молодой человек прошел с 127 баллами по итогам ЕГЭ. У него было 70 баллов по математике, 57 баллов по русскому языку и 66 по физике. Но результаты последнего экзамена не были зачтены. Из-за льгот, которые полагаются семьям участников СВО, молодой человек стал студентом МФТИ.

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Сын участника спецоперации, который поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самыми низкими в истории баллами по ЕГЭ, отчислен из вуза. Он признался, что у него не хватает сил на обучение. «Первые полтора месяца молодой человек исправно посещал занятия, но потом заболел и многое пропустил. 30 января его отчислили официально», — передает «Лента.ру». Бывший студент заявил, что у него не хватает сил учиться. На данный момент он уже ищет новое призвание в жизни. Отмечается, что в вуз молодой человек прошел с 127 баллами по итогам ЕГЭ. У него было 70 баллов по математике, 57 баллов по русскому языку и 66 по физике. Но результаты последнего экзамена не были зачтены. Из-за льгот, которые полагаются семьям участников СВО, молодой человек стал студентом МФТИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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