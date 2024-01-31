В ХМАО военком уходит в отставку после коррупционного скандала

Военком Нижневартовска Сафаров уходит в отставку после коррупционного скандала

31 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Военком Нижневартовска заявил о грядущей отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Нижневартовска (ХМАО) Марс Сафаров готовится уйти в отставку после громкого коррупционного скандала. По делу о взятках в подконтрольном ему ведомстве проходит группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник. Силовики подозревают в покупке военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен» минимум 12 призывников. Об планах военкома URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Сафаров уходит в отставку по собственному желанию. Он долгое время провел на больничном», — поделился инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Сафарова. Он подтвердил, что проходит лечение в больнице и планирует подать рапорт об отставке. «Все комментарии дам позже», — сообщил военком. Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы.

Военный комиссар Нижневартовска (ХМАО) Марс Сафаров готовится уйти в отставку после громкого коррупционного скандала. По делу о взятках в подконтрольном ему ведомстве проходит группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник. Силовики подозревают в покупке военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен» минимум 12 призывников. Об планах военкома URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Сафаров уходит в отставку по собственному желанию. Он долгое время провел на больничном», — поделился инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Сафарова. Он подтвердил, что проходит лечение в больнице и планирует подать рапорт об отставке. «Все комментарии дам позже», — сообщил военком. Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы.