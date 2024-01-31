В ХМАО военком уходит в отставку после коррупционного скандала

Военком Нижневартовска Сафаров уходит в отставку после коррупционного скандала
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Военком Нижневартовска заявил о грядущей отставке Фото:

Военный комиссар Нижневартовска (ХМАО) Марс Сафаров готовится уйти в отставку после громкого коррупционного скандала. По делу о взятках в подконтрольном ему ведомстве проходит группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник. Силовики подозревают в покупке военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен» минимум 12 призывников. Об планах военкома URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Сафаров уходит в отставку по собственному желанию. Он долгое время провел на больничном», — поделился инсайдер.

Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Сафарова. Он подтвердил, что проходит лечение в больнице и планирует подать рапорт об отставке. «Все комментарии дам позже», — сообщил военком.

Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы.

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Военный комиссар Нижневартовска (ХМАО) Марс Сафаров готовится уйти в отставку после громкого коррупционного скандала. По делу о взятках в подконтрольном ему ведомстве проходит группа из пяти медиков, в их числе председатель военно-врачебной комиссии, трое врачей и бывшая медсестра-посредник. Силовики подозревают в покупке военных билетов категории «не годен» и «ограниченно годен» минимум 12 призывников. Об планах военкома URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Сафаров уходит в отставку по собственному желанию. Он долгое время провел на больничном», — поделился инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Сафарова. Он подтвердил, что проходит лечение в больнице и планирует подать рапорт об отставке. «Все комментарии дам позже», — сообщил военком. Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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