30 января 2024

Власти ЯНАО помогут жителям приобрести недвижимость в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, аварийный балкон, разруха, белье на веревках, нищета, бедность
Жители аварийных домов в ЯНАО могут получить сертификаты на покупку жилья в Тюменской области Фото:

Ямальцы могут воспользоваться социальной выплатой, чтобы купить жилья на юге Тюменской области. В этом году 24 семьям вручили необходимые для этого сертификаты. Об этом сообщило правительство региона.

«На Ямале началась выдача сертификатов по программе „Сотрудничество“. Жители округа могут воспользоваться соцвыплатой для приобретения жилья на юге Тюменской области», — написало правительство региона в telegram-канале. 24 семьям из Ямала уже выдали необходимые сертификаты для приобретения жилья.

Такой выплатой могут воспользоваться семьи ветеранов боевых действий, северяне, проживающие в преобразованных населенных пунктах, жители аварийных домов, а также пенсионеры по старости и инвалиды. По словам правительство округа, подать документы можно в электронной форме через «Госуслуги» или в МФЦ.

Правительство ранее сообщало, что жители региона могут переезжать не только в Тюмень, но и в другие регионы страны. Размер социальной выплаты по новой программе будет зависеть от состава семьи, положенных им квадратных метров жилплощади и норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Кроме того, в прошлом году было увеличено финансирование программы.

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Ямальцы могут воспользоваться социальной выплатой, чтобы купить жилья на юге Тюменской области. В этом году 24 семьям вручили необходимые для этого сертификаты. Об этом сообщило правительство региона. «На Ямале началась выдача сертификатов по программе „Сотрудничество“. Жители округа могут воспользоваться соцвыплатой для приобретения жилья на юге Тюменской области», — написало правительство региона в telegram-канале. 24 семьям из Ямала уже выдали необходимые сертификаты для приобретения жилья. Такой выплатой могут воспользоваться семьи ветеранов боевых действий, северяне, проживающие в преобразованных населенных пунктах, жители аварийных домов, а также пенсионеры по старости и инвалиды. По словам правительство округа, подать документы можно в электронной форме через «Госуслуги» или в МФЦ. Правительство ранее сообщало, что жители региона могут переезжать не только в Тюмень, но и в другие регионы страны. Размер социальной выплаты по новой программе будет зависеть от состава семьи, положенных им квадратных метров жилплощади и норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Кроме того, в прошлом году было увеличено финансирование программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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