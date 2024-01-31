В курганских колониях силовики проверяют зеков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники силовых ведомств расследуют уголовное дело о незаконном досрочном освобождении осужденных. В деле появилась новая группа подозреваемых из числа зеков, которые могут получить дополнительные сроки за взяточничество. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В 2022 году благодаря усилиям силовиков один из незаконно освобожденных заключенных, некий Звонарев В. по кличке „Малой“ снова отправлен в исправительную колонию на неотбытый срок. В ходе следствия выяснилось, что он сам или через другого осужденного по кличке „Глобус“ предлагал решить вопрос освобождения за деньги, „козыряя“ своими связями среди силовиков. Теперь ему „светит“ новое наказание за побег и взятки», — говорят источники. Следователи массово проверяют других осужденных, которым могли предложить заплатить деньги за досрочное освобождение.

Помимо осужденных, силовики работают с родственниками зеков. Им объясняют, что в случае добровольного сообщения о даче или попытки дачи взятки, они по закону могут быть освобождены от наказания. «Сейчас зеки и их родственники раздумывают. С одной стороны, можно избежать нового срока, с другой стороны — придется опасаться мести «Малого», — говорят источники.

Источники также сообщили, что следователи вывезли «Малого» с колонии в СИЗО. Это значит, что скоро ему могут предъявить новые обвинения.

Редакция обратилась за комментариями в УФСИН. В ведомстве отметили, что дело находится в компетенции следственного комитета. В СУ СКР по Курганской области информацию комментировать не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что зекам предлагали купить освобождение досрочно. Об этом рассказал один из бывших осужденных. Предложение о покупке он получил от сокамерника.