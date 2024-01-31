Курганец оспорил в суде несправедливую плату за мусор

01 февраля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Курганец доказал в суде, что имел право не платить за вывоз мусора Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Мокроусовского округа (Курганская область) оспорил в суде, начисленную плату за вывоз мусора. Курганец смог доказать, что на его улице не был установлен бак для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), поэтому он и не платил за услугу. Об этом говорится в судебных материалах. «Взыскание средств за вывоз мусора с жителя Мокроусовского округа — отменить. Отказать в удовлетворении иска ООО „Чистый город“ к жителю деревни Дмитровка о взыскании задолженности за вывоз ТКО с 12.03.2020 г. по 30.06.2022 г. в размере 3393 рубля, а также пени в сумме 165 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. Житель деревни Дмитровка сообщил URA.RU, что региональный оператор по вывозу ТКО не установил мусорный бак на его улице, поскольку сельсовет не оборудовал площадку. Он добавил, что местная администрация не обеспечила ремонт дороги, по которой должен был ехать к баку мусоровоз. По словам жителя, он понимает, что вины регоператора «Чистый город» в том, что ему начисляли плату за услугу, которой он не мог пользоваться нет. Сельчанин отметил, что за оборудование площадок под баки несет ответственность местная власть. Ранее житель Кургана Сергей Завьялов и его супруга добились отмены платы за вывоз мусора, начисленной исходя из нормативов накопления бытовых отходов с января 2020 по декабрь 2021 годов. Курганский городской суд признал действия регоператора по вывозу ТКО незаконными, сообщил URA.RU истец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Мокроусовского округа (Курганская область) оспорил в суде, начисленную плату за вывоз мусора. Курганец смог доказать, что на его улице не был установлен бак для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), поэтому он и не платил за услугу. Об этом говорится в судебных материалах. «Взыскание средств за вывоз мусора с жителя Мокроусовского округа — отменить. Отказать в удовлетворении иска ООО „Чистый город“ к жителю деревни Дмитровка о взыскании задолженности за вывоз ТКО с 12.03.2020 г. по 30.06.2022 г. в размере 3393 рубля, а также пени в сумме 165 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. Житель деревни Дмитровка сообщил URA.RU, что региональный оператор по вывозу ТКО не установил мусорный бак на его улице, поскольку сельсовет не оборудовал площадку. Он добавил, что местная администрация не обеспечила ремонт дороги, по которой должен был ехать к баку мусоровоз. По словам жителя, он понимает, что вины регоператора «Чистый город» в том, что ему начисляли плату за услугу, которой он не мог пользоваться нет. Сельчанин отметил, что за оборудование площадок под баки несет ответственность местная власть. Ранее житель Кургана Сергей Завьялов и его супруга добились отмены платы за вывоз мусора, начисленной исходя из нормативов накопления бытовых отходов с января 2020 по декабрь 2021 годов. Курганский городской суд признал действия регоператора по вывозу ТКО незаконными, сообщил URA.RU истец.