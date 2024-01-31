США просят Турцию избавиться от российской системы ПВО С-400

01 февраля 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Белый дом начал торговаться с Анкарой Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения страны в программу по производству американских истребителей F-35. Взамен в Белом доме просят Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем ПВО С-400. «Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ. В глобальном противостоянии с Россией в США сегодня пытаются заручится поддержкой Анкары. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Турцию ближайшим союзником РФ. По его словам, с этой страной Россия имеет близкие отношения.

Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения страны в программу по производству американских истребителей F-35. Взамен в Белом доме просят Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем ПВО С-400. «Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ. В глобальном противостоянии с Россией в США сегодня пытаются заручится поддержкой Анкары. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Турцию ближайшим союзником РФ. По его словам, с этой страной Россия имеет близкие отношения.