31 января 2024

США просят Турцию избавиться от российской системы ПВО С-400

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый дом начал торговаться с Анкарой Фото:

Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения страны в программу по производству американских истребителей F-35. Взамен в Белом доме просят Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем ПВО С-400.

«Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ.

В глобальном противостоянии с Россией в США сегодня пытаются заручится поддержкой Анкары. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Турцию ближайшим союзником РФ. По его словам, с этой страной Россия имеет близкие отношения.

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Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения страны в программу по производству американских истребителей F-35. Взамен в Белом доме просят Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем ПВО С-400. «Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ. В глобальном противостоянии с Россией в США сегодня пытаются заручится поддержкой Анкары. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Турцию ближайшим союзником РФ. По его словам, с этой страной Россия имеет близкие отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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