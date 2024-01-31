Один из судей CAS был не согласен с итоговым вердиктом по делу Валиевой

01 февраля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом. Об этом сообщила газета The Times. «Один из судей CAS был согласен с позицией Российского антидопингового агентства. Он проголосовал, чтобы спортсменку дисквалифицировали лишь на два года», — пишет The Times. Однако итоговым решением CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, удовлетворив требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), отмечает издание. Американские спортсменки из сборной по фигурному катанию, выступавшие на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, теперь получили золотые медали. Перераспределение наград произошло после того, как Валиеву дисквалифицировали и лишили всех спортивных титулов. Валиева 25 декабря 2021 года на чемпионате России сдала положительный анализ на триметазидин, но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. Баннеры в поддержку дисквалифицированной за допинг фигуристки Валиевой появились в Москве, пишет телеканал РТ.

Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом. Об этом сообщила газета The Times. «Один из судей CAS был согласен с позицией Российского антидопингового агентства. Он проголосовал, чтобы спортсменку дисквалифицировали лишь на два года», — пишет The Times. Однако итоговым решением CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, удовлетворив требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), отмечает издание. Американские спортсменки из сборной по фигурному катанию, выступавшие на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, теперь получили золотые медали. Перераспределение наград произошло после того, как Валиеву дисквалифицировали и лишили всех спортивных титулов. Валиева 25 декабря 2021 года на чемпионате России сдала положительный анализ на триметазидин, но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. Баннеры в поддержку дисквалифицированной за допинг фигуристки Валиевой появились в Москве, пишет телеканал РТ.