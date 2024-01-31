31 января 2024

Генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг может получить Нобелевскую премию Фото:

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга номинировали на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает газета Verdens Gang (VG). Его кандидатуру предложил зампредседателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг. Он достоин Нобелевской премии», — рассказал Раджа.

Ранее член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни стала инициатором выдвижения на Нобелевскую премию мира экс-президента США Дональда Трампа. По мнению законодателя, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло.

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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга номинировали на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает газета Verdens Gang (VG). Его кандидатуру предложил зампредседателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. «Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг. Он достоин Нобелевской премии», — рассказал Раджа. Ранее член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни стала инициатором выдвижения на Нобелевскую премию мира экс-президента США Дональда Трампа. По мнению законодателя, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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