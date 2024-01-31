В Великобритании назвали поступок Путина, который загоняет Запад в ловушку

Полковник Бреттон-Гордон: визит Путина в Калининград загоняет Запад в ловушку

01 февраля 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Внезапный визит Путина в Калининград встревожил западных военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Своим визитом в Калининград президент России Владимир Путин на фоне учений НАТО Steadfast Defender загоняет Запад в ловушку. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Визит Путина в Калининград был не случаен. Он хочет загнать страны НАТО в ловушку. Чтобы впав в панику члены альянса встали на собственную защиту — вместо передачи вооружений Киеву», — заявил полковник в статье для газеты Telegraph . По мнению офицера, этот визит нанес «удар по робкому либеральному Западу». Он также сослался на мнение генерала Патрика Сандерса, который недавно заявил, что европейская молодежь сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя. Путин посетил Калининград 25 января. Он пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент также открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики — церемония прошла в формате видеоконференции. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, поездка президента в Калининград не является посланием странам НАТО, это обычная работа в рамках посещения регионов, сообщает RT.

Своим визитом в Калининград президент России Владимир Путин на фоне учений НАТО Steadfast Defender загоняет Запад в ловушку. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Визит Путина в Калининград был не случаен. Он хочет загнать страны НАТО в ловушку. Чтобы впав в панику члены альянса встали на собственную защиту — вместо передачи вооружений Киеву», — заявил полковник в статье для газеты Telegraph. По мнению офицера, этот визит нанес «удар по робкому либеральному Западу». Он также сослался на мнение генерала Патрика Сандерса, который недавно заявил, что европейская молодежь сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя. Путин посетил Калининград 25 января. Он пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент также открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики — церемония прошла в формате видеоконференции. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, поездка президента в Калининград не является посланием странам НАТО, это обычная работа в рамках посещения регионов, сообщает RT.