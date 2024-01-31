Своим визитом в Калининград президент России Владимир Путин на фоне учений НАТО Steadfast Defender загоняет Запад в ловушку. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
«Визит Путина в Калининград был не случаен. Он хочет загнать страны НАТО в ловушку. Чтобы впав в панику члены альянса встали на собственную защиту — вместо передачи вооружений Киеву», — заявил полковник в статье для газеты
По мнению офицера, этот визит нанес «удар по робкому либеральному Западу». Он также сослался на мнение генерала Патрика Сандерса, который недавно заявил, что европейская молодежь сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя.
Путин посетил Калининград 25 января. Он пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент также открыл в Калининградской области крупнейший завод по производству компонентов для солнечной энергетики — церемония прошла в формате видеоконференции. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, поездка президента в Калининград не является посланием странам НАТО, это обычная работа в рамках посещения регионов, сообщает RT.
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