Главные заявления Путина с рабочей поездки в Калининград

Путин посетил Калининград и поучаствовал в открытии крупнейшего завода

25 января 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел рабочую встречу в Калининграде Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Калининград, где встретился со студентами, а также обсудил экономическое развитие региона. URA.RU приводит главные заявления российского лидера. Встреча с учащимися вузов Калининградской области В беседе со студентами Путин затронул тему семьи. Президент подчеркнул, что сохранит субсидии по семейной ипотеке. Также он посоветовал молодым людям заводить семью как можно раньше.

Далее Владимир Путин отметил, что повысит президентскую стипендию для студентов за хорошую учебу. Теперь ее размер составит до 30 тысяч рублей. Также вырастет и правительственная стипендия до 20 тысяч рублей.

Президент также обсудил с молодыми людьми философские и религиозные вопросы. «Есть смысл почитать и вникнуть в то, о чем писал философ Иммануил Кант. Он считал, что логически можно доказать существование Бога», — отметил российский лидер.

Обсудил Путин и экономические вопросы. В частности, президент поинтересовался у губернатора Калининградской области Антона Алиханова, куда тот дел деньги, направленные президентом на развитие музея Мирового океана. Глава региона подчеркнул, что строительство объекта завершится в этом году.

В ходе встречи студенты предложили Путину организовать при вузах систему реверсивного наставничества. Она заключается в том, что не только старшие обучают младших, но и наоборот.

Президент также отметил, что в стране растет количество желающих получить высшее образование. В настоящий момент около 70% россиян задумываются об этом. Также Путин уточнил, что повышение качества образования в стране должно стать нормой. Этому будет способствовать и плавный переход на новую систему образования.

До 2023 года в стране построят 25 новых кампусов при вузах. Восемь из них уже строятся, добавил Владимир Путин.

Также Путин обсудил трудоустройство в России. Он подчеркнул, что если человек является хорошим специалистом в своем деле, он будет получать хорошую зарплату. Также он подчеркнул, что высшее образование напрямую способствует повышению заработной платы в виде премий. Уже сейчас уровень зарплат является довольно высоким. Встреча по итогам социально-экономического развития региона В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии крупнейшего производственного предприятия, которое будет заниматься производством компонентов для солнечной энергетики. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве завода. Владимир Путин назвал новое предприятие крупнейшим во всей Европе.

Во время встречи Владимиру Путину рассказали о Зеленоградске — городе в Калининградской области. Одной из главных особенностей города назвали обилие котов, привлекающих туристов. В связи с этим в городе даже создали светофоры для этих животных.

Путин считает целесообразным ввести льготные авиабилеты. Однако это касается только для постоянно проживающих в Калининградской области.

Блокада Калининградской области странами Запада на фоне антироссийских санкций вызвала экономические проблемы в регионе. Владимир Путин призвал решить проблемы и поддержать область. Президент призвал нарастить темпы экономики.

Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Калининград, где встретился со студентами, а также обсудил экономическое развитие региона. URA.RU приводит главные заявления российского лидера.