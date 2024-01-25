Главные заявления Путина с рабочей поездки в Калининград

Путин посетил Калининград и поучаствовал в открытии крупнейшего завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел рабочую встречу в Калининграде Фото:

Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Калининград, где встретился со студентами, а также обсудил экономическое развитие региона. URA.RU приводит главные заявления российского лидера.

Встреча с учащимися вузов Калининградской области

  • В беседе со студентами Путин затронул тему семьи. Президент подчеркнул, что сохранит субсидии по семейной ипотеке. Также он посоветовал молодым людям заводить семью как можно раньше.
  • Далее Владимир Путин отметил, что повысит президентскую стипендию для студентов за хорошую учебу. Теперь ее размер составит до 30 тысяч рублей. Также вырастет и правительственная стипендия до 20 тысяч рублей.
  • Президент также обсудил с молодыми людьми философские и религиозные вопросы. «Есть смысл почитать и вникнуть в то, о чем писал философ Иммануил Кант. Он считал, что логически можно доказать существование Бога», — отметил российский лидер.
  • Обсудил Путин и экономические вопросы. В частности, президент поинтересовался у губернатора Калининградской области Антона Алиханова, куда тот дел деньги, направленные президентом на развитие музея Мирового океана. Глава региона подчеркнул, что строительство объекта завершится в этом году.
  • В ходе встречи студенты предложили Путину организовать при вузах систему реверсивного наставничества. Она заключается в том, что не только старшие обучают младших, но и наоборот.
  • Президент также отметил, что в стране растет количество желающих получить высшее образование. В настоящий момент около 70% россиян задумываются об этом. Также Путин уточнил, что повышение качества образования в стране должно стать нормой. Этому будет способствовать и плавный переход на новую систему образования.
  • До 2023 года в стране построят 25 новых кампусов при вузах. Восемь из них уже строятся, добавил Владимир Путин.
  • Также Путин обсудил трудоустройство в России. Он подчеркнул, что если человек является хорошим специалистом в своем деле, он будет получать хорошую зарплату. Также он подчеркнул, что высшее образование напрямую способствует повышению заработной платы в виде премий. Уже сейчас уровень зарплат является довольно высоким.

Встреча по итогам социально-экономического развития региона

  • В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии крупнейшего производственного предприятия, которое будет заниматься производством компонентов для солнечной энергетики. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве завода. Владимир Путин назвал новое предприятие крупнейшим во всей Европе.
  • Во время встречи Владимиру Путину рассказали о Зеленоградске — городе в Калининградской области. Одной из главных особенностей города назвали обилие котов, привлекающих туристов. В связи с этим в городе даже создали светофоры для этих животных.
  • Путин считает целесообразным ввести льготные авиабилеты. Однако это касается только для постоянно проживающих в Калининградской области.
  • Блокада Калининградской области странами Запада на фоне антироссийских санкций вызвала экономические проблемы в регионе. Владимир Путин призвал решить проблемы и поддержать область. Президент призвал нарастить темпы экономики.

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Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Калининград, где встретился со студентами, а также обсудил экономическое развитие региона. URA.RU приводит главные заявления российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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