Со дна постучали: Захарова ответила на аннуляцию виз участников ОБСЕ из России

Аннулирование польскими властями виз российским участникам конференции ОБСЕ по вопросам прав человека в Варшаве стало свидетельством некомпетентности Польши как страны-хозяйки мероприятий форумов организации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве „страны-хозяйки“ форумов ОБСЕ. Официальная Варшава погрязла в русофобии и стала просто неспособна обеспечить безопасность всех прибывающих на ее территорию делегаций, как и предоставить беспрепятственный доступ к мероприятиям ОБСЕ всем участникам на недискриминационной основе», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит официальный telegram-канал МИД России. Она добавила, что подобные шаги Польши идут вразрез с обязательствами ОБСЕ.
Она напомнила, что Россия уже несколько лет призывает перенести штаб-квартиру Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека из Польши. Несмотря на это, российские НПО продолжают рассчитывать на диалог и получили визы для участия в конференции, однако польские власти аннулировали их въездные документы по политическим мотивам. Захарова отметила, что это не первый случай дискриминации со стороны Варшавы и выразила мнение, что ситуация должна подтолкнуть страны-участницы к обсуждению переноса штаб-квартиры БДИПЧ, чтобы сохранить доверие к ОБСЕ как площадке для диалога по правам человека.
Кроме того, она перефразировала известный афоризм польского писателя-сатирика Станислава Ежи Леца. По ее словам, когда в Москве думали, что Польша уже достигла дна, то «снизу снова постучали».
Ранее в Российском общественном институте избирательного права (РОИИП) уточнили, что визы российским общественникам были выданы по приглашению организаторов ОБСЕ и оформлены через консульство Польши в Москве, однако отменены непосредственно перед началом мероприятия без объяснения причин. В институте считают, что эти действия польских властей направлены на срыв конструктивного диалога в рамках ОБСЕ.
