Какие продукты сильнее всего подорожали за год в ЯНАО

В ЯНАО за год самыми дорогими стали яйца, плодоовощи и сахар

01 февраля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за год цены на бензин выросли на 14,6% Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО на конец декабря 2023 год подорожали больше всего яйца, плодоовощная продукция, сахар-песок, мясо и птица. Данные приводят аналитики Тюменьстата в сравнении с декабрем 2022 года. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 60,9%), плодоовощная продукция (на 20,7%), сахар-песок (на 10,4%), мясо и птица (на 10,1%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 5,5%) и другие. Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия не превысил 1%», — говорится в сообщении ведомства. При этом среди непродовольственных товаров отмечается повышение цен на мебель (на 10,2%), медикаменты (на 7,4%), табачные изделия (на 5,7%), строительные материалы (на 5,2%). Цены на бензин автомобильный выросли на 14,6%, на дизельное топливо — на 5,8%, указали в ведомстве. В ЯНАО на протяжении пяти лет идет медленный рост цен на яйца. Однако резкий скачок произошел к осени 2023 года. Если в январе того же года средняя стоимость держалась на уровне 92 рублей, то к концу сентября она выросла до 133 рублей. В ноябре — начале декабря ценник поднялся до 190 рублей.

В ЯНАО на конец декабря 2023 год подорожали больше всего яйца, плодоовощная продукция, сахар-песок, мясо и птица. Данные приводят аналитики Тюменьстата в сравнении с декабрем 2022 года. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 60,9%), плодоовощная продукция (на 20,7%), сахар-песок (на 10,4%), мясо и птица (на 10,1%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 5,5%) и другие. Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия не превысил 1%», — говорится в сообщении ведомства. При этом среди непродовольственных товаров отмечается повышение цен на мебель (на 10,2%), медикаменты (на 7,4%), табачные изделия (на 5,7%), строительные материалы (на 5,2%). Цены на бензин автомобильный выросли на 14,6%, на дизельное топливо — на 5,8%, указали в ведомстве. В ЯНАО на протяжении пяти лет идет медленный рост цен на яйца. Однако резкий скачок произошел к осени 2023 года. Если в январе того же года средняя стоимость держалась на уровне 92 рублей, то к концу сентября она выросла до 133 рублей. В ноябре — начале декабря ценник поднялся до 190 рублей.