Ученые забили тревогу из-за появления депрессии вследствие плохого зрения

Тегеранский университет: нарушения зрения могут вызвать депрессию
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, глаз, окулист, проверка зрения, глазные болезни
Проблемы со зрением могут привести к депрессии Фото:

Нарушения зрения влияют на психическое здоровье пожилых людей, они могут приводить к депрессии. Такой вывод сделали специалисты Тегеранского университета, проведя исследование.

«По оценкам ученых, депрессию или тревогу испытывали около трети участников вне зависимости от тяжести их проблем со зрением», — приводит результаты исследования «Ридус». По мнению специалистов, проблемы со зрением связаны с депрессивным состоянием и тревогой из-за того, что люди с нарушениями зрения и слепотой испытывают переживания о необходимости жизни с инвалидностью, а также редко участвуют в социальной деятельности и не уделяют достаточное количество времени для физической активности.

Ранее невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер поделилась, что депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействию расстройства более подвержены мужчины.

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Нарушения зрения влияют на психическое здоровье пожилых людей, они могут приводить к депрессии. Такой вывод сделали специалисты Тегеранского университета, проведя исследование. «По оценкам ученых, депрессию или тревогу испытывали около трети участников вне зависимости от тяжести их проблем со зрением», — приводит результаты исследования «Ридус». По мнению специалистов, проблемы со зрением связаны с депрессивным состоянием и тревогой из-за того, что люди с нарушениями зрения и слепотой испытывают переживания о необходимости жизни с инвалидностью, а также редко участвуют в социальной деятельности и не уделяют достаточное количество времени для физической активности. Ранее невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер поделилась, что депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействию расстройства более подвержены мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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