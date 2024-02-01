Ученые забили тревогу из-за появления депрессии вследствие плохого зрения

Тегеранский университет: нарушения зрения могут вызвать депрессию

01 февраля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Проблемы со зрением могут привести к депрессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нарушения зрения влияют на психическое здоровье пожилых людей, они могут приводить к депрессии. Такой вывод сделали специалисты Тегеранского университета, проведя исследование. «По оценкам ученых, депрессию или тревогу испытывали около трети участников вне зависимости от тяжести их проблем со зрением», — приводит результаты исследования « Ридус ». По мнению специалистов, проблемы со зрением связаны с депрессивным состоянием и тревогой из-за того, что люди с нарушениями зрения и слепотой испытывают переживания о необходимости жизни с инвалидностью, а также редко участвуют в социальной деятельности и не уделяют достаточное количество времени для физической активности. Ранее невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер поделилась, что депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействию расстройства более подвержены мужчины.

Нарушения зрения влияют на психическое здоровье пожилых людей, они могут приводить к депрессии. Такой вывод сделали специалисты Тегеранского университета, проведя исследование. «По оценкам ученых, депрессию или тревогу испытывали около трети участников вне зависимости от тяжести их проблем со зрением», — приводит результаты исследования «Ридус». По мнению специалистов, проблемы со зрением связаны с депрессивным состоянием и тревогой из-за того, что люди с нарушениями зрения и слепотой испытывают переживания о необходимости жизни с инвалидностью, а также редко участвуют в социальной деятельности и не уделяют достаточное количество времени для физической активности. Ранее невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер поделилась, что депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействию расстройства более подвержены мужчины.