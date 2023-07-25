Невролог предупредила о долгосрочных последствиях депрессии

Невролог Холли Эльзер: депрессия может спровоцировать деменцию

26 июля 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Депрессия в зрелом возрасте может привести к деменции, рассказала Холли Эльзер Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер. «Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер. Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказывал о другом пагубном влиянии депрессии на организм человека. По его словам, данное заболевание может привести к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби посоветовал заниматься медитацией, чтобы облегчить лечение недуга.

Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер. «Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер. Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказывал о другом пагубном влиянии депрессии на организм человека. По его словам, данное заболевание может привести к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби посоветовал заниматься медитацией, чтобы облегчить лечение недуга.