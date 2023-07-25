25 июля 2023

Невролог предупредила о долгосрочных последствиях депрессии

Невролог Холли Эльзер: депрессия может спровоцировать деменцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская больница № 6. Минздрав. Протест врачей, больной, печаль, боль, депрессия
Депрессия в зрелом возрасте может привести к деменции, рассказала Холли Эльзер Фото:

Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер.

«Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер. Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины.

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказывал о другом пагубном влиянии депрессии на организм человека. По его словам, данное заболевание может привести к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби посоветовал заниматься медитацией, чтобы облегчить лечение недуга.

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Депрессия увеличивает риск развития деменции в старости. Об этом рассказала невролог Пенсильванского университета, доктор Холли Эльзер. «Результаты дают убедительные доказательства того, что депрессия является не только ранним симптомом деменции, но и увеличивает риск ее развития», — рассказала Эльзер. Ее слова передает «Ридус». Она уточнила, что это происходит из-за изменений в здоровье человека при депрессии. Кроме того, такому воздействую депрессии более подвержены мужчины. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказывал о другом пагубном влиянии депрессии на организм человека. По его словам, данное заболевание может привести к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби посоветовал заниматься медитацией, чтобы облегчить лечение недуга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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