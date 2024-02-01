В Германии поддержали удары ВСУ по российским регионам

Генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральной части России

01 февраля 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

По словам немецкого генерала, командование ВСУ якобы имеет полное право планировать атаки по центральной части РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии поддержали удары ВСУ по регионам России. Свое мнение по этому поводу выразил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. «Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — поддержал он в эфире подкаста телерадиокомпании MDR. Так он прокомментировал заявления украинского военачальника Алексея Неижпапы о том, что Киев одержал бы победу в СВО «гораздо быстрее», если бы Запад позволил Киеву ударить по центральным регионам России. Кроме того, Бюлер отметил, что на фронте мало движения, несмотря на тяжелые бои во многих местах. Ранее бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук раскрыл, откуда ВСУ атакуют беспилотниками Петербург. По его словам, дроны ВСУ, которые пытаются наносить удары по Санкт-Петербургу, могут запускаться с нейтральных вод Балтики. Он подчеркнул, что не стоит исключать возможности взлета беспилотников из России. По этой версии, БПЛА могут запускать украинцы, которые попали в РФ под видом беженцев.

В Германии поддержали удары ВСУ по регионам России. Свое мнение по этому поводу выразил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. «Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — поддержал он в эфире подкаста телерадиокомпании MDR. Так он прокомментировал заявления украинского военачальника Алексея Неижпапы о том, что Киев одержал бы победу в СВО «гораздо быстрее», если бы Запад позволил Киеву ударить по центральным регионам России. Кроме того, Бюлер отметил, что на фронте мало движения, несмотря на тяжелые бои во многих местах. Ранее бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук раскрыл, откуда ВСУ атакуют беспилотниками Петербург. По его словам, дроны ВСУ, которые пытаются наносить удары по Санкт-Петербургу, могут запускаться с нейтральных вод Балтики. Он подчеркнул, что не стоит исключать возможности взлета беспилотников из России. По этой версии, БПЛА могут запускать украинцы, которые попали в РФ под видом беженцев.