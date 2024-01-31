Экс-разведчик раскрыл, откуда ВСУ атакуют беспилотниками Петербург

Полковник Матвийчук: для атак БПЛА по Питеру ВСУ могут использовать Балтику

Атаковать Питер дронами ВСУ могли и из РФ, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дроны ВСУ, которые пытаются наносить удары по Санкт-Петербургу, могут запускаться с нейтральных вод Балтики. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы должны рассматривать два варианта. Первый, что беспилотники запускают из нейтральных вод Балтийского моря. Это обыкновенная баржа, на ней расположена какая-то установка для запуска этих БПЛА. Она производит запуск и уходит в нейтральные воды, и мы не можем никак ответить», — сказал Анатолий Матвийчук.

По его словам, не стоит исключать возможности взлета беспилотников из России. «Второе — это территория Российской Федерации. Наши граждане или, скорее всего, украинские, которые под видом беженцев здесь окопались и в каком-нибудь гараже собирают дроны, запускают их по команде СБУ куда надо», — отметил эксперт.

Жители Санкт-Петербурга услышали громкий хлопок в ночь на 31 января. Губернатор Александр Беглов сообщил, что по данному факту проводятся следственные действия. По информации портала «Фонтанка», беспилотник упал на территорию завода «Невский мазут». Его удалось сбить при помощи ЗРК С-400 «Триумф». Это не первая атака по северной столице. 18 января был сбит украинский беспилотник, загруженный примерно тремя килограммами взрывчатки. Также два дрона атаковали терминал «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области.