В «Екатеринбурге— ЭКСПО» официально назначили новое руководство

Директором «Екатеринбурге— ЭКСПО» назначена Анна Байчибаева

01 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Анна Байчибаева вступает в новую должность с 1 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, директором выставочной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» стала Анна Байчибаева, работавшая в оргкомитете сначала Универсиады, а потом, после отмены форума, Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Пост ее заместителя занял Михаил Васильев, а Наталья Варламова, исполнявшая обязанности руководителя МВЦ с июня 2023 года, заняла позицию операционного директора, сообщает департамент информационной политики. «Перестановки в ключевых институтах развития направлены на решение задач, которые ставит перед нами губернатор Евгений Куйвашев, нацеливая на повышение роли конгрессно-выставочной сферы в экономике региона и увеличения притока инвестиций в Свердловскую область. Уверен, что профессионализм и компетенции новых руководителей усилят действующую команду», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Кроме этого, генеральным директором Агентства по привлечению инвестиций региона назначен Илья Пачкай. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора Корпорации развития Среднего Урала. Анна Байчибаева окончила факультет искусствоведения и культурологи Уральского государственного университета имени А.М. Горького, а также гуманитарный факультет Уральского государственного лесотехнического университета по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». С 2011 года работала в «Столице Урала», в том числе в должности директора. После была председателем комитета по организации всероссийских международных мероприятий, реализовала десятки проектов, направленных на повышение узнаваемости Екатеринбурга и области. Экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность в мае 2023 года. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». После временно исполняющей обязанности стала Наталья Варламова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как и анонсировало URA.RU, директором выставочной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» стала Анна Байчибаева, работавшая в оргкомитете сначала Универсиады, а потом, после отмены форума, Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Пост ее заместителя занял Михаил Васильев, а Наталья Варламова, исполнявшая обязанности руководителя МВЦ с июня 2023 года, заняла позицию операционного директора, сообщает департамент информационной политики. «Перестановки в ключевых институтах развития направлены на решение задач, которые ставит перед нами губернатор Евгений Куйвашев, нацеливая на повышение роли конгрессно-выставочной сферы в экономике региона и увеличения притока инвестиций в Свердловскую область. Уверен, что профессионализм и компетенции новых руководителей усилят действующую команду», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Кроме этого, генеральным директором Агентства по привлечению инвестиций региона назначен Илья Пачкай. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора Корпорации развития Среднего Урала. Анна Байчибаева окончила факультет искусствоведения и культурологи Уральского государственного университета имени А.М. Горького, а также гуманитарный факультет Уральского государственного лесотехнического университета по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». С 2011 года работала в «Столице Урала», в том числе в должности директора. После была председателем комитета по организации всероссийских международных мероприятий, реализовала десятки проектов, направленных на повышение узнаваемости Екатеринбурга и области. Экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность в мае 2023 года. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». После временно исполняющей обязанности стала Наталья Варламова