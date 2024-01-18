Главный выставочник отдают чиновнице с «тунгусовским» прошлым

За ней видят след шефа по отмененной Универсиаде и первого зама Куйвашева

18 января 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Полновесного директора «Екатеринбург — ЭКСПО» получит в феврале (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В соревновании за пост директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» неожиданно появилась новая фамилия — Анны Байчибаевой, работавшей в оргкомитете сначала Универсиады, а потом, после отмены форума, Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Ее возможное назначение идет вразрез с прогнозами, которые давали последние полгода. Политтусовке Байчибаева известна еще по работе в администрации Екатеринбурга, когда ее политику определял сначала вице-мэр, а позднее вице-губернатор Владимир Тунгусов. В 2013—2015 годах Байчибаева возглавляла (на тот момент) МУП «Столица Урала» — один из крупных операторов расходов на пиар городской власти. Затем перешла в комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, участвовала в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. Все это время Байчибаева подчинялась замглавы администрации Сергею Тушину (ныне проректор УрФУ) — основному идеологу тунгусовской команды. Анна Байчибаева отвечала, в частности, за работу фан-зоны в ЦПКиО Фото: Александр Исаков © URA.RU Мэрию она покинула в марте 2019-го — после масштабной смены городской власти, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым после выборов в думу и отставки Тунгусова. Одним из событий, предшествовавших увольнению, была жалоба 400 екатеринбуржцев на фан-зону в ЦПКиО во время мундиаля. Байчибаева устроилась в дирекцию Универсиады-2023, которую летом 2022-го разносил департамент противодействия коррупции — в частности, за раздутый штат и завышенные зарплаты. Источник URA.RU, близкий к ликвидированной 1 января дирекции Универсиады/МФУС, утверждает, что на должность главы выставочного центра Байчибаеву продвигает Александр Чернов — теперь уже экс-начальник дирекции. «Может быть, он таким образом пытается обезопасить ее — ведь известно, что у некоторых структур могут возникнуть вопросы по подготовке к студенческим играм (они прошли в августе 2023-го — прим. ред.)», — полагает собеседник. Сам Александр Чернов отрицает участие в интриге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сам Чернов в беседе с URA.RU назвал вопрос о лоббировании «комплиментом» в его сторону. И заявил, что не в курсе, куда ушла подчиненная, отрекомендовав ее как отличного и востребованного специалиста. По другой версии — не исключающей, впрочем, первую, — Байчибаева пользуется поддержкой первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Говорят, что именно ему доверен подбор кандидатуры. Новость по теме Куйвашев устроил проверку новому гендиректору «Екатеринбург-ЭКСПО» При этом источник, близкий к свердловскому правительству, поделился, что ранее Шмыков якобы не единожды давал понять, что не против назначения гендиректором «Екатеринбург-ЭКСПО» Натальи Варламовой. Она работает с приставкой «и. о.» с конца мая 2023-го, после неожиданной отставки Игоря Данилова, при котором была операционным директором. С учетом того, что при Варламовой в МВЦ без особых нареканий прошли «Иннопром», церемонии открытия и закрытия МФУС, форум городов и строительная выставка, считалось, что интрига с новым директором исчерпана, менеджеру вот-вот продлят контракт. Эта версия подкреплялась слухами, что и губернатор Евгений Куйвашев якобы не против. Прежний руководитель Игорь Данилов ушел с поста в мае 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вопросы, что изменилось, почему фаворитом стала именно Байчибаева, собеседники агентства и в правительстве, и в резиденции губернатора ответить затрудняются. В департамент информполитики региона отправлен запрос на комментарий по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Наталья Варламова на вопрос о своих карьерных перспективах не ответила, сообщение в мессенджере на момент выхода материала осталось непрочитанным. А Анна Байчибаева заявила, что не комментирует слухи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соревновании за пост директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» неожиданно появилась новая фамилия — Анны Байчибаевой, работавшей в оргкомитете сначала Универсиады, а потом, после отмены форума, Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Ее возможное назначение идет вразрез с прогнозами, которые давали последние полгода. Политтусовке Байчибаева известна еще по работе в администрации Екатеринбурга, когда ее политику определял сначала вице-мэр, а позднее вице-губернатор Владимир Тунгусов. В 2013—2015 годах Байчибаева возглавляла (на тот момент) МУП «Столица Урала» — один из крупных операторов расходов на пиар городской власти. Затем перешла в комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, участвовала в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. Все это время Байчибаева подчинялась замглавы администрации Сергею Тушину (ныне проректор УрФУ) — основному идеологу тунгусовской команды. Мэрию она покинула в марте 2019-го — после масштабной смены городской власти, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым после выборов в думу и отставки Тунгусова. Одним из событий, предшествовавших увольнению, была жалоба 400 екатеринбуржцев на фан-зону в ЦПКиО во время мундиаля. Байчибаева устроилась в дирекцию Универсиады-2023, которую летом 2022-го разносил департамент противодействия коррупции — в частности, за раздутый штат и завышенные зарплаты. Источник URA.RU, близкий к ликвидированной 1 января дирекции Универсиады/МФУС, утверждает, что на должность главы выставочного центра Байчибаеву продвигает Александр Чернов — теперь уже экс-начальник дирекции. «Может быть, он таким образом пытается обезопасить ее — ведь известно, что у некоторых структур могут возникнуть вопросы по подготовке к студенческим играм (они прошли в августе 2023-го — прим. ред.)», — полагает собеседник. Сам Чернов в беседе с URA.RU назвал вопрос о лоббировании «комплиментом» в его сторону. И заявил, что не в курсе, куда ушла подчиненная, отрекомендовав ее как отличного и востребованного специалиста. По другой версии — не исключающей, впрочем, первую, — Байчибаева пользуется поддержкой первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Говорят, что именно ему доверен подбор кандидатуры. При этом источник, близкий к свердловскому правительству, поделился, что ранее Шмыков якобы не единожды давал понять, что не против назначения гендиректором «Екатеринбург-ЭКСПО» Натальи Варламовой. Она работает с приставкой «и. о.» с конца мая 2023-го, после неожиданной отставки Игоря Данилова, при котором была операционным директором. С учетом того, что при Варламовой в МВЦ без особых нареканий прошли «Иннопром», церемонии открытия и закрытия МФУС, форум городов и строительная выставка, считалось, что интрига с новым директором исчерпана, менеджеру вот-вот продлят контракт. Эта версия подкреплялась слухами, что и губернатор Евгений Куйвашев якобы не против. На вопросы, что изменилось, почему фаворитом стала именно Байчибаева, собеседники агентства и в правительстве, и в резиденции губернатора ответить затрудняются. В департамент информполитики региона отправлен запрос на комментарий по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Наталья Варламова на вопрос о своих карьерных перспективах не ответила, сообщение в мессенджере на момент выхода материала осталось непрочитанным. А Анна Байчибаева заявила, что не комментирует слухи.