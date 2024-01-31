Представители свердловской власти возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. 1 февраля политику бы исполнилось 93 года. Следом букеты у подножия оставили сотрудники Ельцин Центра, сообщает корреспондент URA.RU.
Почтить память первого президента пришли уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, главный федеральный инспектор по региону Михаил Богинский, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. От городской власти — спикер думы Анна Гурарий и первый вице-мэр Игорь Сутягин. От Ельцин Центра — директор музея Анна Бородулина, руководитель архива Дмитрий Пушмин и программный директор Илья Смирнов. Семья Бориса Ельцина, как и анонсировало URA.RU, не приехала.
Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го в церемонии участвовали Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие.
Слева направо — Игорь Сутягин, Анна Гурарий, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, Александр Левин
Представители свердловской власти возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. 1 февраля политику бы исполнилось 93 года. Следом букеты у подножия оставили сотрудники Ельцин Центра, сообщает корреспондент URA.RU. Почтить память первого президента пришли уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, главный федеральный инспектор по региону Михаил Богинский, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. От городской власти — спикер думы Анна Гурарий и первый вице-мэр Игорь Сутягин. От Ельцин Центра — директор музея Анна Бородулина, руководитель архива Дмитрий Пушмин и программный директор Илья Смирнов. Семья Бориса Ельцина, как и анонсировало URA.RU, не приехала. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го в церемонии участвовали Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие.