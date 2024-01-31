31 января 2024

Свердловские VIP принесли цветы к памятнику Ельцина в его день рождения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург, куйвашев евгений, якушев владимир, бородулина анна
Возложение цветов к памятнику Ельцина 1 февраля — давняя традиция Фото:

Представители свердловской власти возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. 1 февраля политику бы исполнилось 93 года. Следом букеты у подножия оставили сотрудники Ельцин Центра, сообщает корреспондент URA.RU.

Почтить память первого президента пришли уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, главный федеральный инспектор по региону Михаил Богинский, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. От городской власти — спикер думы Анна Гурарий и первый вице-мэр Игорь Сутягин. От Ельцин Центра — директор музея Анна Бородулина, руководитель архива Дмитрий Пушмин и программный директор Илья Смирнов. Семья Бориса Ельцина, как и анонсировало URA.RU, не приехала.

Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го в церемонии участвовали Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие.

Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург
Слева направо — Игорь Сутягин, Анна Гурарий, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, Александр Левин
Фото:
Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург
Татьяна Мерзлякова, Валерий Чайников и Михаил Богинский
Фото:
Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург
Владимир Якушев и Евгений Куйвашев с директором музея Бориса Ельцина Анной Бородулиной
Фото:
Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург
Следом за представителями власти цветы к памятнику возложили сотрудники Ельцин Центра
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители свердловской власти возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. 1 февраля политику бы исполнилось 93 года. Следом букеты у подножия оставили сотрудники Ельцин Центра, сообщает корреспондент URA.RU. Почтить память первого президента пришли уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, главный федеральный инспектор по региону Михаил Богинский, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. От городской власти — спикер думы Анна Гурарий и первый вице-мэр Игорь Сутягин. От Ельцин Центра — директор музея Анна Бородулина, руководитель архива Дмитрий Пушмин и программный директор Илья Смирнов. Семья Бориса Ельцина, как и анонсировало URA.RU, не приехала. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2023-го в церемонии участвовали Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...