31 января 2024

Житель Казахстана избежал наказания за переход границы РФ в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , зима, служебная собака, граница россии, наряд реагирования, пограничиники, пограннаряд
Жителя Казахстана ранее задержали курганские пограничники Фото:

Целинный районный суд (Курганская область) признал гражданина Казахстана виновным в незаконном пересечении государственной границы на территории региона. Мужчину оштрафовали и освободили от наказания, учитывая его пребывание в СИЗО. Информация появилась на сайте судебной организации.

«Гражданин республики Казахстан Б. осужден за умышленное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения <…> Учитывая время содержания осужденного под стражей около двух месяцев, суд освободил его от отбывания назначенного ему наказания в виде штрафа», — рассказали в суде. Иностранец был приговорен за совершение преступления по ст. 322 ч.1 УК РФ к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Мужчину задержали пограничники в конце ноября прошлого года. Он перешел границу пешком с нарушением установленного порядка. Мужчина оправдывал свои действия тем, что искал своих убежавших лошадей. Суд поместил его в СИЗО на время следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что трех граждан Индии отправили в колонию за нелегальное пересечение границы с Казахстаном. Мужчины пытались попасть в Евросоюз через Россию. Их признали виновными и отправили на один год в колонию-поселение.

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Целинный районный суд (Курганская область) признал гражданина Казахстана виновным в незаконном пересечении государственной границы на территории региона. Мужчину оштрафовали и освободили от наказания, учитывая его пребывание в СИЗО. Информация появилась на сайте судебной организации. «Гражданин республики Казахстан Б. осужден за умышленное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения <…> Учитывая время содержания осужденного под стражей около двух месяцев, суд освободил его от отбывания назначенного ему наказания в виде штрафа», — рассказали в суде. Иностранец был приговорен за совершение преступления по ст. 322 ч.1 УК РФ к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Мужчину задержали пограничники в конце ноября прошлого года. Он перешел границу пешком с нарушением установленного порядка. Мужчина оправдывал свои действия тем, что искал своих убежавших лошадей. Суд поместил его в СИЗО на время следствия. Ранее URA.RU сообщало, что трех граждан Индии отправили в колонию за нелегальное пересечение границы с Казахстаном. Мужчины пытались попасть в Евросоюз через Россию. Их признали виновными и отправили на один год в колонию-поселение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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