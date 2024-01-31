Житель Казахстана избежал наказания за переход границы РФ в Курганской области

01 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Жителя Казахстана ранее задержали курганские пограничники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Целинный районный суд (Курганская область) признал гражданина Казахстана виновным в незаконном пересечении государственной границы на территории региона. Мужчину оштрафовали и освободили от наказания, учитывая его пребывание в СИЗО. Информация появилась на сайте судебной организации. «Гражданин республики Казахстан Б. осужден за умышленное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения <…> Учитывая время содержания осужденного под стражей около двух месяцев, суд освободил его от отбывания назначенного ему наказания в виде штрафа», — рассказали в суде. Иностранец был приговорен за совершение преступления по ст. 322 ч.1 УК РФ к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Мужчину задержали пограничники в конце ноября прошлого года. Он перешел границу пешком с нарушением установленного порядка. Мужчина оправдывал свои действия тем, что искал своих убежавших лошадей. Суд поместил его в СИЗО на время следствия. Ранее URA.RU сообщало, что трех граждан Индии отправили в колонию за нелегальное пересечение границы с Казахстаном. Мужчины пытались попасть в Евросоюз через Россию. Их признали виновными и отправили на один год в колонию-поселение.

Целинный районный суд (Курганская область) признал гражданина Казахстана виновным в незаконном пересечении государственной границы на территории региона. Мужчину оштрафовали и освободили от наказания, учитывая его пребывание в СИЗО. Информация появилась на сайте судебной организации. «Гражданин республики Казахстан Б. осужден за умышленное пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения <…> Учитывая время содержания осужденного под стражей около двух месяцев, суд освободил его от отбывания назначенного ему наказания в виде штрафа», — рассказали в суде. Иностранец был приговорен за совершение преступления по ст. 322 ч.1 УК РФ к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Мужчину задержали пограничники в конце ноября прошлого года. Он перешел границу пешком с нарушением установленного порядка. Мужчина оправдывал свои действия тем, что искал своих убежавших лошадей. Суд поместил его в СИЗО на время следствия. Ранее URA.RU сообщало, что трех граждан Индии отправили в колонию за нелегальное пересечение границы с Казахстаном. Мужчины пытались попасть в Евросоюз через Россию. Их признали виновными и отправили на один год в колонию-поселение.