Совладелец ямальской корпорации Михельсон потерял 85 млн долларов

Капитал гендиректора НОВАТЭК с начала года сократился на 85 млн долларов

01 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Михельсон занимает вторую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU С начала года капитал совладельца газовой корпорации «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократился на 85 млн долларов и на 1 февраля составил 27,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Генеральный директор газовой компании «НОВАТЭК» занимает вторую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Леонид Михельсон занимает 58 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. К 1 февраля его капитал составил 27,4 млрд долларов. С начала года состояние миллиардера сократилось на 0,3%, то есть на 85 млн долларов. Последние данные — прибавка на 0,1%, на 18,3 млн долларов, следует из данных рейтинга. Леонид Михельсон в списке миллиардеров мира занимает 58 место и второе место среди россиян. Самый богатый представитель России, по версии Bloomberg, совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин, его капитал — 31,7 млрд долларов. Третье место у совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова, чье состояние — 25,5 млрд долларов. Ранее URA.RU сообщало, что котировки акций «НОВАТЭК» пошли в рост. После недельного падения стоимости акций корпорации очередная торговая сессия началась с роста в цене на 0,63%.

С начала года капитал совладельца газовой корпорации «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократился на 85 млн долларов и на 1 февраля составил 27,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Генеральный директор газовой компании «НОВАТЭК» занимает вторую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Леонид Михельсон занимает 58 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. К 1 февраля его капитал составил 27,4 млрд долларов. С начала года состояние миллиардера сократилось на 0,3%, то есть на 85 млн долларов. Последние данные — прибавка на 0,1%, на 18,3 млн долларов, следует из данных рейтинга. Леонид Михельсон в списке миллиардеров мира занимает 58 место и второе место среди россиян. Самый богатый представитель России, по версии Bloomberg, совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин, его капитал — 31,7 млрд долларов. Третье место у совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова, чье состояние — 25,5 млрд долларов. Ранее URA.RU сообщало, что котировки акций «НОВАТЭК» пошли в рост. После недельного падения стоимости акций корпорации очередная торговая сессия началась с роста в цене на 0,63%.