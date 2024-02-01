Аналитики встревожились из-за роста числа кредитов у россиян

Доля россиян, у которых имеется пять или более активных кредитов, достигла к концу 2023 года 8,6%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
«В 2023 году прирост произошел уже в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами. Доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%», — пояснил РБК директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский. Уточняется, что свыше четверти заемщиков имеют больше трех кредитов, 8,6% — от пяти ссуд. В 2022 году произошел небольшой прирост: доля клиентов с тремя кредитными договорами увеличилась до 12,6%, с четырьмя — до 6,7%, с пятью — до 7,1%.
Центральный банк РФ ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Регулятор объяснил это попыткой ограничить закредитованность россиян. Также в начале года Госдума одобрила законопроект, дающий возможность россиянам вводить самоззапрет на выдачу потребкредитов. Закон может вступить в силу с 1 июля 2024 года.
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