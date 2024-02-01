В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень появились пострадавшие. Видео

В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали два человека

01 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказывают медпомощь Фото: Анна Майорова © URA.RU В аварии на дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе пострадало два человека. Кроме этого, выяснилось, что количество столкнувшихся машин больше, чем восемь. Такими данными делится Госавтоинспекция Свердловской области. «Медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — сообщает пресс-служба. Днем 1 февраля трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли движение в оба направления. По началу была информация, что на дороге столкнулись восемь транспортных средств.

В аварии на дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе пострадало два человека. Кроме этого, выяснилось, что количество столкнувшихся машин больше, чем восемь. Такими данными делится Госавтоинспекция Свердловской области. «Медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — сообщает пресс-служба. Днем 1 февраля трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли движение в оба направления. По началу была информация, что на дороге столкнулись восемь транспортных средств.