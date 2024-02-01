В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень появились пострадавшие. Видео

В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень пострадали два человека
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
Пострадавшим оказывают медпомощь Фото:

В аварии на дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе пострадало два человека. Кроме этого, выяснилось, что количество столкнувшихся машин больше, чем восемь. Такими данными делится Госавтоинспекция Свердловской области.

«Медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — сообщает пресс-служба.

Днем 1 февраля трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли движение в оба направления. По началу была информация, что на дороге столкнулись восемь транспортных средств.

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В аварии на дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе пострадало два человека. Кроме этого, выяснилось, что количество столкнувшихся машин больше, чем восемь. Такими данными делится Госавтоинспекция Свердловской области. «Медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — сообщает пресс-служба. Днем 1 февраля трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли движение в оба направления. По началу была информация, что на дороге столкнулись восемь транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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