Пострадавшим оказывают медпомощь
В аварии на дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе пострадало два человека. Кроме этого, выяснилось, что количество столкнувшихся машин больше, чем восемь. Такими данными делится Госавтоинспекция Свердловской области.
«Медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — сообщает пресс-служба.
Днем 1 февраля трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли движение в оба направления. По началу была информация, что на дороге столкнулись восемь транспортных средств.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.