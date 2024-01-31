31 января 2024

Трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли из-за столкновения восьми машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
ГИБДД просит водителей планировать поездки с учетом ограничений Фото:

На 78 км федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе перекрыли движение в оба направления. На дороге столкнулись восемь транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Автоинспекторы работают на месте ЧП, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — заявили в ведомстве.

Региональная ГИБДД просит водителей планировать поездки с учетом ограничений, двигаться с безопасной скоростью и учитывать состояние погоды. Объехать перекрытый участок можно по автодороге «Грязновское — Асбест» через Сухой Лог.

Фото:

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На 78 км федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе перекрыли движение в оба направления. На дороге столкнулись восемь транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Автоинспекторы работают на месте ЧП, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — заявили в ведомстве. Региональная ГИБДД просит водителей планировать поездки с учетом ограничений, двигаться с безопасной скоростью и учитывать состояние погоды. Объехать перекрытый участок можно по автодороге «Грязновское — Асбест» через Сухой Лог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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