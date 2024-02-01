Депортированный из Таиланда Лева* из «Би-2» признал нарушение закона

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Музыкальный фестиваль "Маяк". Екатеринбург, портрет, лева би-2, би-2, бортник егор
Егор Бортник заявил, что не будет жить в России Фото:

Участник группы «Би-2» Егор Бортник (Лева, признан в РФ иноагентом) признал, что музыканты нарушили закон. Об этом он заявил корреспондентам.

«Мы все-таки нарушили закон», — сказал Бортник корреспонденту «Известий». По его словам, все, что происходило в полицейском участке стало неожиданностью и несоизмеримым наказанием. Он также добавил, что больше не будет жить в России.

Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Всех артистов отправили в Израиль.

*Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ

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Участник группы «Би-2» Егор Бортник (Лева, признан в РФ иноагентом) признал, что музыканты нарушили закон. Об этом он заявил корреспондентам. «Мы все-таки нарушили закон», — сказал Бортник корреспонденту «Известий». По его словам, все, что происходило в полицейском участке стало неожиданностью и несоизмеримым наказанием. Он также добавил, что больше не будет жить в России. Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Всех артистов отправили в Израиль. *Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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