Депортированный из Таиланда Лева* из «Би-2» признал нарушение закона

Участник группы «Би-2» Егор Бортник (Лева, признан в РФ иноагентом) признал, что музыканты нарушили закон. Об этом он заявил корреспондентам.
«Мы все-таки нарушили закон», — сказал Бортник корреспонденту «Известий». По его словам, все, что происходило в полицейском участке стало неожиданностью и несоизмеримым наказанием. Он также добавил, что больше не будет жить в России.
Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Всех артистов отправили в Израиль.
*Егор Бортник — признан иностранным агентом на территории РФ
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