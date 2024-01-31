В ЯНАО первоклашка не получила соцвыплату для подготовки к 1 сентября

В Новом Уренгое многодетной семье отказали в субсидии на подготовку к школе

01 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

На Ямале многодетная семья не получила денежную поддержку к учебному году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) многодетная семья не получила социальную выплату для подготовки детей к 1 сентября. Жительница города Виктория Костина сообщила URA.RU, что по семейным обстоятельствам ее дочери пришлось идти в 1 класс в Ставропольском крае, девочки вернулась в свою школу после окончания первой учебной четверти. «Когда ребенок зачисляется в школу, администрация подает списки в соцзащиту на выплату самостоятельно, поэтому я естественно лично ничего не писала. Ребенка зачислили в школу 20 августа, но обстоятельства сложились так, что мы не успевали вернуться к 1 сентября, я позвонила в школу и нас в скором порядке отчислили и попросили срочно забрать документы. Первую четверть учились в Ставрополе. Мы вернулись к началу второй четверти в свою школу №7, но с выплатой „пролетели“», — рассказала собеседница агентства. Многодетная мать отметила, что вся ее семья зарегистрирована и проживает в Новом Уренгое, однако этот факт не был учтен при составлении списка на выплату. «Я нахожусь в декретном отпуске, супруг работает по вахте, мы продлили свои детям лето. Поддержка многодетной семьи должна быть независимо от того, где ребенок начал обучение. Мы не выписывались из города, а получается, что, если ребенок в другом регионе пошел в школу, его не надо туда собирать. Пусть идет в лаптях и с угольком вместо карандашей. Какая-то однобокая поддержка», — поделилась женщина. В окружном департаменте социальной защиты населения корреспонденту URA.RU сообщили, что финансирование из регионального бюджета на меры соцподдержки выделяется по спискам на выплаты. «На 1 сентября ребенок не учился в школе на территории Ямала, подтверждающих документов не было, и соответственно, семья не имела права на получение данной выплаты. Теперь семья сможет получить выплату только на 2024-2025 учебный год», — говорится в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) многодетная семья не получила социальную выплату для подготовки детей к 1 сентября. Жительница города Виктория Костина сообщила URA.RU, что по семейным обстоятельствам ее дочери пришлось идти в 1 класс в Ставропольском крае, девочки вернулась в свою школу после окончания первой учебной четверти. «Когда ребенок зачисляется в школу, администрация подает списки в соцзащиту на выплату самостоятельно, поэтому я естественно лично ничего не писала. Ребенка зачислили в школу 20 августа, но обстоятельства сложились так, что мы не успевали вернуться к 1 сентября, я позвонила в школу и нас в скором порядке отчислили и попросили срочно забрать документы. Первую четверть учились в Ставрополе. Мы вернулись к началу второй четверти в свою школу №7, но с выплатой „пролетели“», — рассказала собеседница агентства. Многодетная мать отметила, что вся ее семья зарегистрирована и проживает в Новом Уренгое, однако этот факт не был учтен при составлении списка на выплату. «Я нахожусь в декретном отпуске, супруг работает по вахте, мы продлили свои детям лето. Поддержка многодетной семьи должна быть независимо от того, где ребенок начал обучение. Мы не выписывались из города, а получается, что, если ребенок в другом регионе пошел в школу, его не надо туда собирать. Пусть идет в лаптях и с угольком вместо карандашей. Какая-то однобокая поддержка», — поделилась женщина. В окружном департаменте социальной защиты населения корреспонденту URA.RU сообщили, что финансирование из регионального бюджета на меры соцподдержки выделяется по спискам на выплаты. «На 1 сентября ребенок не учился в школе на территории Ямала, подтверждающих документов не было, и соответственно, семья не имела права на получение данной выплаты. Теперь семья сможет получить выплату только на 2024-2025 учебный год», — говорится в сообщении.