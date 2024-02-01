Shot: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии

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Елена Блиновская находится в депрессии Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На данный момент она пребывает в камере на 20 человек.

«Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами. Из-за стресса у нее плохой аппетит и она похудела на несколько килограммов», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер на данных момент пребывает в камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную, где появится возможность ходить на прогулки, посещать библиотеку и парикмахерскую, но придется выполнять уборку. Кроме того, есть вероятность, что Блиновскую поместят в спецблок с усиленным контролем.

Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. После предъявления ей новых обвинений стало известно, что Блиновской грозит до 16 лет колонии.

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Блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На данный момент она пребывает в камере на 20 человек. «Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами. Из-за стресса у нее плохой аппетит и она похудела на несколько килограммов», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер на данных момент пребывает в камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную, где появится возможность ходить на прогулки, посещать библиотеку и парикмахерскую, но придется выполнять уборку. Кроме того, есть вероятность, что Блиновскую поместят в спецблок с усиленным контролем. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. После предъявления ей новых обвинений стало известно, что Блиновской грозит до 16 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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