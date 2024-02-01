Shot: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии

01 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская находится в депрессии Фото: Софья Сандурская/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На данный момент она пребывает в камере на 20 человек. «Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами. Из-за стресса у нее плохой аппетит и она похудела на несколько килограммов», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер на данных момент пребывает в камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную, где появится возможность ходить на прогулки, посещать библиотеку и парикмахерскую, но придется выполнять уборку. Кроме того, есть вероятность, что Блиновскую поместят в спецблок с усиленным контролем. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. После предъявления ей новых обвинений стало известно, что Блиновской грозит до 16 лет колонии.

Блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. На данный момент она пребывает в камере на 20 человек. «Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии и почти не общается с сокамерницами. Из-за стресса у нее плохой аппетит и она похудела на несколько килограммов», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер на данных момент пребывает в камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную, где появится возможность ходить на прогулки, посещать библиотеку и парикмахерскую, но придется выполнять уборку. Кроме того, есть вероятность, что Блиновскую поместят в спецблок с усиленным контролем. Блиновская была арестована в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. Ей насчитали 918 миллионов задолженности. Изначально ей назначили предписание в виде домашнего ареста, однако в связи с неоднократным его нарушением блогера 22 января 2024 года отправили в СИЗО. После предъявления ей новых обвинений стало известно, что Блиновской грозит до 16 лет колонии.