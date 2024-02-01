Конкурсная комиссия засекретила имена претендентов на пост мэра Кургана

Источники считают, что конкурсная комиссия перестраховывается и боится назвать имена кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсная комиссия засекретила имена кандидатов, которые подали документы своей кандидатуры на пост главы Кургана. С их слов, это является конфиденциальной информацией, но некоторые депутаты так не считают. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. При этом в комиссии отмечают, что они действуют в рамках положения о порядке проведения конкурса.

«Имена не разглашают, хотя не совсем понятно почему. Ссылаются на конфиденциальность данных претендентов, перестраховываются, может, боятся попасть на закон о защите персональных данных. Но заставить их сказать никто не может», — сообщает источник. Также вопросом о том, почему имена претендентов не называют даже депутатам гордумы задался депутат Иван Камшилов. На заседании комиссии он запросил их имена, но ответа не получил. Он считает, что депутаты в праве знать их имена и сообщил URA.RU, что направит запрос в комиссию по этому поводу.

Корреспондент URA.RU связался с конкурсной комиссией для уточнения информации по теме. Ее члены сообщили журналисту, что имена претендентов они смогут назвать только после приема и проверки их документов и указали, что такой порядок соответствует рамкам «положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра», расположенном на сайте мэрии. Также запрос по теме был направлен в гордуму.

Кроме этого, источники сообщают, что документы в комиссию подали минимум четыре претендента. Ранее URA.RU писало, что пока публично подтверждали свое участие в конкурсе лишь два человека. Это экс-советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов до 9 февраля. Поиск кандидатов связан с тем, что экс-глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.