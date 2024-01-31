Бывший глава района Хачатурян хочет стать мэром Кургана

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Совещание под председательством министра Якушева. Курган, портрет, хачатурян армэн
Армэн Хачатурян подал документы 31 января Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян 31 января подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурян подтвердил URA.RU эту информацию.

«У меня есть опыт работы на должности главы. Есть определенное желание и силы поработать над развитием нашего города», — объяснил Хачатурян URA.RU. Он рассказал, что живет в Кургане с 2021 года. Хачатурян возглавляет компанию «Альфа Ассистент», занимающуюся бухгалтерским учетом, и благотворительный фонд «Храм Святой Троицы».

Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно ушел в отставку, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свой уход он, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района.

Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов до 9 февраля. До Хачатуряна публично подтверждал свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

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Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян 31 января подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурян подтвердил URA.RU эту информацию. «У меня есть опыт работы на должности главы. Есть определенное желание и силы поработать над развитием нашего города», — объяснил Хачатурян URA.RU. Он рассказал, что живет в Кургане с 2021 года. Хачатурян возглавляет компанию «Альфа Ассистент», занимающуюся бухгалтерским учетом, и благотворительный фонд «Храм Святой Троицы». Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно ушел в отставку, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свой уход он, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов до 9 февраля. До Хачатуряна публично подтверждал свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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