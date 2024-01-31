Бывший глава района Хачатурян хочет стать мэром Кургана

31 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Армэн Хачатурян подал документы 31 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян 31 января подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурян подтвердил URA.RU эту информацию. «У меня есть опыт работы на должности главы. Есть определенное желание и силы поработать над развитием нашего города», — объяснил Хачатурян URA.RU. Он рассказал, что живет в Кургане с 2021 года. Хачатурян возглавляет компанию «Альфа Ассистент», занимающуюся бухгалтерским учетом, и благотворительный фонд «Храм Святой Троицы». Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно ушел в отставку, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свой уход он, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов до 9 февраля. До Хачатуряна публично подтверждал свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

Бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян 31 января подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурян подтвердил URA.RU эту информацию. «У меня есть опыт работы на должности главы. Есть определенное желание и силы поработать над развитием нашего города», — объяснил Хачатурян URA.RU. Он рассказал, что живет в Кургане с 2021 года. Хачатурян возглавляет компанию «Альфа Ассистент», занимающуюся бухгалтерским учетом, и благотворительный фонд «Храм Святой Троицы». Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно ушел в отставку, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свой уход он, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов до 9 февраля. До Хачатуряна публично подтверждал свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.